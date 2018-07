'Girls' encuentra su sitio

HBO hizo muy bien en estrenar la nueva temporada de 'Girls' justo después de 'True Detective', que ha supuesto el mejor estreno para la cadena desde la premiere 'Boardwalk Empire'.



El doble capítulo tampoco es casualidad: esta temporada tendrá 12 episodios, dos más que los habituales, y por lo tanto Lenna Dunham dispone de más tiempo para contarnos por dónde quiere llevar la tercera temporada, algo que se le olvidó en la segunda, que a pesar de que también hubo capítulos excelentes, fue mucho más dispersa que la primera.



La relación entre Adam y Hannah funciona, tal y como lo hizo desde el piloto. Las escenas entre ambos nos regalan lo mejor de la serie. Los dos actores se entienden perfectamente y la pareja tiene momentos enormes, como la secuencia del bosque cuando van a recoger a Jessa de rehabilitación o los minutos antes de la cena de amigas cuando Adam le pide a Hannah que no quede con ellas en su casa.



Se lo pedíamos a gritos y Lenna ha escuchado: Shoshanna tiene más presencia en pantalla. Este personaje, por el que sentimos adoración, es imprescindible y así queremos que siga siendo en los próximos capítulos. La conversación en la que ella le pregunta a Adam cuál es su cubierto favorito no tiene desperdicio.



Tras la marcha del actor Christopher Abbott (Charlie) tras el fin de la segunda temporada (por diferencias con Lenna) la serie corría el riesgo de dejar a Marnie sin una trama interesante y que pasase a ser un personaje accesorio. Afortunadamente no ha sido así y ahora hemos visto una faceta del personaje que nos gusta incluso más que cuando estaba junto a su atractivo novio.



Y con Jessa por primera vez podemos estar más satisfechos de hacia dónde se dirige el personaje. La trama de la segunda temporada fue un disparate que hasta en 'Girls' no tenía encaje. De las cuatro protagonistas femeninas, Jessa es la que más potencial puede tener y en cambio es la que más hartazgo despertaba en el espectador. Aunque la trayectoria ha cambiado para bien.



Con sus defectos y sus virtudes, con más de lo segundo que de lo primero, 'Girls' sigue siendo un 'must watch' en toda regla. Además, esta temporada parece que va a corregir los errores de la segunda, en la que tenías la sensación de no saber muy bien que nos quería contar Lenna Dunham. Ahora nos ha contado otra cosa y nos gusta. 'Girls' ha encontrado su sitio.