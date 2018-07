La generación Y encuentra en 'Girls' un fiel reflejo de sus aspiraciones

"No quiero que flipéis pero creo que puedo ser la voz de mi generación, o una voz de cualquier generación". Se trata de una las grandes frases de Hannah, protagonista de 'Girls', durante una conversación con sus padres, que se resisten a seguir manteniendo a su hija, una de las tantas eternas becarias de Nueva York. La frase resume muy bien el espíritu de la serie: todos los que hemos vivido la explosión de las redes sociales nos creemos importantes, y cada vez que las utilizamos lo hacemos como si fuésemos el altavoz de una generación entera. 'Girls' muestra, por primera vez en una serie de televisión, a todos aquellos que tienen dobles titulaciones, mástery varios cursos de photoshop, pero una perspectiva de futuro muy negra.



'Girls' está contada desde el prisma de Hannah (Len Dunham), y su relación con su compañera de piso Marnie, su enigmática amiga Jessa (recién llegada a la ciudad) y la naïf Shoshanna. El sexo también ocupa un lugar importante en la vida de las chicas, y cada una de ellas lo vive de una forma distinta aunque son los realistas y crudos momentos sexuales de Hannah los que reflejan perfectamente las aspiraciones narrativas de 'Girls'.



Los diálogos son su mejor activo. A través de los personajes, las cuatro chicas, los diálogos fluyen con naturalidad, y están repletos de expresiones actuales e imbuidos en las redes sociales y el mundo web, uno de los puntales de la serie. La escena en la que Hannah busca en Google qué ocurre con los restos de esperma del condón es absolutamente genial, y lo mismo ocurre con la secuencia en la que habla sin parar durante una prueba de Enfermedades de Transmisión Sexual.



La primera temporada de 'Girls' tendrá diez capítulos y la crítica ya ha reconocido el carácter original de una de las grandes sorpresas de la temporada. La audiencia no ha sido todo lo que se podía esperar si se tiene en cuenta que tiene a la todopoderosa 'Juego de Tronos' como lead-in, pero si se mantienen las cifras del estreno, 800.000 espectadores, es posible que renueve. ('Enlightened' renovó con menos espectadores).



Quién busque parecido con 'Sexo en Nueva York' que se busque otra serie

Era evidente que las comparaciones no iban a tardar en llegar, pero buscar parecido entre 'Girls' y la mítica 'Sexo en Nueva York' es tan ilógico como las comparaciones que se hicieron entre 'Pan Am' y 'Mad Men'. 'Sexo en Nueva York' era una comedia romántica, que narraba cómo eran las cuatro protagonistas a través de las relaciones entre ellas y por supuesto con los hombres.



'Girls' es una serie de corte naturalista, mucho más referencial y que pone el enfoque en una generación una década atrás de lo que hizo la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker. Qué compartan ciudad de rodaje no las hace parecidas.



'Girls' supone una de las apuestas más arriesgadas de esta temporada, avalada por HBO y escrita por una guionista que aún no ha alcanzado la treintena. Demuestra en cada línea de diálogo que sabe de lo que escribe y el resultado es un prisma en el que muchos nos miramos. Aunque no nos guste lo que vemos.