El DVR ofrece una segunda lectura de la audiencia en las series americanas

En la última lista publicada del DVR, que mide las series por semanas, se establecen dos tablas: la primera hace referencia a las series que más puntos adquieren en rating de público joven (18-49) y por otro lado las que más crecen en porcentaje con respecto a su emisión original. Es decir qué series acumulan más audiencia en términos absolutos y cuáles de ellas aumentan más su audiencia en términos relativos.



Del Top 5 de la primera lista se deduce que las comedias tanto en emisión en original como en grabación por DVD son el género preferido de los americanos entre 18 y 49 años:

Rating DVDR Rating Día Emisión Rating Total Incremento

Modern Family (ABC) 2,4 5,9 8,3 40,7%

Two and a Half Men (CBS) 1,6 5,9 7,5 27,1%

Anatomía de Grey (ABC) 1,5 3,6 5,1 41,7%

The Big Bang Theory (CBS) 1,3 4,6 5,9 28,3%

Mentes Criminales (CBS) 1,3 3,8 5,1 34,2%



'Modern Family' es la triunfadora absoluta de las series americanas. No sólo es de las favoritas del público en el día normal de emisión sino que hay un aumento del 40% de audiencia joven a través de la grabación por DVD. Parece que la sitcom emblema de la ABC no va a dejar de romper récords de momento. En el segundo puesto aparece 'Dos Hombres y Medio' que aunque arrasa en su noche habitual, la de los lunes, sólo consigue aumentar su audiencia un 27% con respecto a su emisión habitual. Caso muy parecido es el de 'The Big Bang Theory' que registra un aumento del 28%. 'Anatomía de Grey', al igual que el año pasado, se confirma como el drama más seguido por el DVR.

Buceando por los siguientes puestos del ranking encontramos a '2 Broke Girls' en el puesto número 12, como el estreno de esta temporada que más espectadores gana gracias al visionado DVR. La serie de las dos camareras en Manhattan acumula un punto extra de rating en público de 18 a 49 años y sube un 23% en comparación con su emisión original.



La siguiente serie de estreno se sitúa en el puesto número 15. Se trata de 'Terra Nova' que en su emisión original consiguió un 2,5 de rating y gracias al DVR alcanza un 3,5 y un 40% de aumento en audiencia acumulada.



Una de las mayores sorpresas es 'Private Practice' (ABC), que empuja fuerte y aparece en el séptimo puesto. Aunque en la noche de los jueves el spin-off de 'Anatomía de Grey' no está brillando demasiado, en el DVR consigue aumentar su audiencia en un impresionante 52,2% y acumular un total de 3,5 puntos de rating.



Pero sin duda es The CW la cadena que más motivos tiene para la alegría con la publicación de las listas del DVR. Todas sus series de estreno consiguen aumentar su audiencia en un enorme porcentaje. De este modo 'Ringer' consigue un 57,7% de incremento y tanto 'Hart of Dixie' como 'The Secret Circle' un 50%. Otra de sus series, 'Nikita', que este año ha empezado su segunda temporada, lidera la lista de porcentaje de aumento con un magnífico 60%.



Esta precisión en los datos ejemplifica lo exacto que es el sistema de medición de audiencia en Estados Unidos. No sólo se reduce a la audiencia que registra un capítulo el día de su emisión original sino que se tienen en cuenta mediciones complementarias como la que proporciona el DVR. Si este sistema se extendiese en nuestro país muchos datos se interpretarían con un valor distinto y el baile de cancelaciones y renovaciones marcaría unos pasos completamente diferentes.