Dime qué series ves y te diré que tipo de espectador eres

El espectador frívolo de corte teen.

'The OC' creó escuela en muchos espectadores y tomó el testigo de la noventera 'Sensación de Vivir'. Es el espectador que hoy sigue series como 'Gossip Girl', '90210', 'Pretty Little Liars' o 'Hart of Dixie'. Son los televidentes que quieren ver series frescas, que no plantean excesivos dilemas morales y que son de consumo rápido y fácil. Su cadena predilecta es 'The CW', la casa televisiva que alberga a los productos más teenegers del momento.



El espectador balístico.

Nadie como los yankees para crear series de acción, de persecuciones, de asesinatos y su posterior resolución. La franquicia 'CSI Las Vegas' creó al espectador balístico. A la serie de CBS se unieron sus dos spin-off versión Miami y Nueva York. Es un espectador que disfruta con tramas policiacas y de investigación que están por encima de las tramas personales de los protagonistas. Los ejemplos más claros son 'NCIS', 'NAVY', 'Mentes Criminales', o la desparecida 'Sin Rastro'.



El espectador J.J. Abrams.

Los que en su día siguieron 'Alias' (2001-2006) firmaron un contrato vitalicio con J.J. Abrams. El culmen para este grupo de espectadores llegó con 'Perdidos' que mantuvo a medio mundo pendiente de la isla desierta más famosa en la historia de la pequeña pantalla. Son los espectadores que disfrutan del misterio con una fuerte dosis de tramas personales. Representan a un público muy fiel y tanto si se trata de series creadas por J.J. Abrams como 'Fringe' (FOX) o en las que hace las veces de productor ejecutivo, como 'Person of Interest' (CBS) o 'Alcatraz' (FOX), siempre están ahí para apoyar sus series. Lejos del sello Abrams tenemos a 'Prision Break', que no hubiese visto la luz si no fuese por la influencia de uno de los gurús actuales de la televisión.



El espectador legislativo.

Son aquellos que sueñan con decir algún día eso de "Objection your honor!" ("¡Protesto Señoría!"). Los espectadores legislativos adoran las series procedimentales de abogados. Por desgracia, sólo la gran 'The Good Wife' (CBS) da cobertura a esta gran parte del público. Otros productos más descafeinados como la casi cancelada 'Harry's Law' (NBC) no tienen la misma fuerza ni el mismo carisma que la serie protagonizada por Julianna Margulies. Por supuesto son aquellos que en algún momento han echado un vistazo a la macro franquicia de NBC 'Law & Order', en sus cinco versiones.



El espectador Disney.

No, no se trata de los que ven los clásicos de dibujos animados, sino de los que siguen con entusiasmo y mayoritariamente las series de ABC, propiedad de la factoría Disney. Si te enganchaste a 'Mujeres Desesperadas' en 2004 es muy probable que veas 'Anatomía de Grey' y, aunque en menor medida, su spin-off 'Sin Cita Previa'. Son los espectadores que hoy están disfrutando el culebrón 'Revenge' y la fantástica 'Once Upon a Time'. Series blancas, con sobrecarga dramática, y con muchísima trama personal.



El espectador marquista.

Son todos aquellos que renuncian a ver productos convencionales que proceden de las networks y que crean su propio catálogo de series alternativas y emitidas en el cable americano. Los espectadores marquistas consumen por defecto todo lo que venga de la mano de HBO ('Boardwalk Empire', 'Juego de Tronos'), Showtime ('Dexter', 'Weeds') o la cadena de moda AMC ('Mad Men', 'Breaking Bad' o 'The Walking Dead'). Son series reposadas, que huyen de los tópicos seriéfilos, de realización más cinematográfica, con un ritmo más lento y que acumulan la mayoría de premios Emmy en cada edición. Son los espectadores indies por excelencia.