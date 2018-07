Las diez series que no te puedes perder en 2013

1. 'The Following'. Es el estreno más esperado de la midseason. Se estrena en FOX el próximo 21 de enero. Kevin Bacon, protagonista de la serie, interpreta a un agente del FBI que persigue a un peligroso asesino en serie (interpretado por James Purefoy). Ambos se conocieron muchos años atrás y ahora vuelven a encontrarse tras escaparse el asesino de la cárcel. Promete y mucho.



2. 'The Carrie Diaries'. El próximo 14 de enero llega a The CW la precuela de 'Sexo en Nueva York' que cuenta los primeros años de Carrie Bradshaw en la gran manzana. ¿Nos decepcionará? Seguro. ¿Hay que verla? También, aunque sea para compararla con la original, que seguramente estará a años luz de la copia adolescente y barata que ha preparado The CW.



3. 'Deception'. El 7 de enero en NBC llega una de las apuestas más sugerentes de la midseason, al menos en lo que a promos se refiere. Joanna Locasto, protagonista de la serie, es una detective que investiga cómo murió su mejor amiga, una ricachona procedente de una familia que oculta muchos secretos. Drama, culebrón y misterio se unen en esta nueva serie de 2013. Será la 'Revenge' de NBC.



4. 'Mistress'. Es de esas series que ya están condenadas antes de estrenarse. Se anunció a bombo y platillo cuando ABC decidió adaptar la serie británica homónima, pero es la única serie de la cadena que aún no tiene fecha de estreno, una muy mala señal. Se estrene o no, se recorten capítulos o no, merece la pena la pena comprobar si la versión americana está a la altura de la original que contaba la vida de cuatro amigas con vidas repletas de secretos.



5. 'Masters of Sex'. Showtime estrenará esta nueva ficción en 2013, basada en la novela "Masters of Sex: The Life and Times of William Masters and Virginia Johnson". Compuesta por 12 episodios contará el día a día de dos investigadores especializados en desórdenes y comportamiento sexual. Si algo caracteriza a Showtime es por estrenar series políticamente incorrectas y 'Masters of Sex' lo será y mucho.



6. 'Mad Men'. Aún no se ha confirmado la fecha de estreno de la sexta temporada, pero todo apunta a que será durante el primer semestre de 2013. Más allá de las fotos promocionales del rodaje en Hawaii y la confirmación de Elizabeth Moss (Peggy Olson) como personaje regular, poco más se sabe de la penúltima temporada de 'Mad Men'. ¿Qué más da? Confiamos plenamente en lo que AMC y Max Weiner hayan preparado.



7. 'Breaking Bad'. Hasta julio de 2013 no se estrenará la segunda parte de la quinta y última temporada de ‘Breaking Bad’. Ocho capítulos que pondrán fin a una de las mejores series de la historia de la televisión. Va a dejar un hueco enorme y difícil de suplir, pero desde luego disfrutaremos lo que será un grandísimo final. Que no os supere la impaciencia, la espera valdrá la pena.



8. 'Juego de Tronos'. El 31 de marzo comienza la tercera temporada de 'Juego de Tronos', una de los grandes regresos del año. Diez capítulos, más largos de lo habitual, que continuarán el impactante final de la segunda temporada.



9. '30 Rock'. El 31 de enero dirá adiós una de las comedias más aclamadas de la última década tras 138 capítulos en antena y siete temporadas. Protagonizada por Tina Fey y Alec Baldwin, es uno de los emblemas de NBC y una de las sitcoms más apreciadas por la crítica. Será la despedida del año en comedia.



10. 'Community'. Una de las grandes maltratadas del año. Primero se iba a estrenar en 2012 (en la desprestigiada noche de los viernes) pero NBC decidió retrasar el estreno de la cuarta temporada hasta el jueves 7 de febrero. De este modo habrá capítulos especiales de Halloween y Navidad en plena primavera. 'Community' es así y por eso nos gusta.