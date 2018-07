Los diez preceptos de un buen 'freak'

1. Ve más series de las que puede abarcar. Un buen 'freak' seriéfilo no tiene tiempo para nada más que para ver series. Lo hace de lunes a domingo, 24 horas al día. Siempre hay alguna serie nueva que descubrir o una serie abandonada que ahora toca recuperar. El 'freak' seriéfilo pasa del cine, sólo quiere devorar series.



2. Versión doblada no, gracias. Si los 'freaks' seriéfilos se caracterizan por algo es por elegir la versión original por encima de la doblada. Los más extremos rechazan además la presencia de subtítulos y prefieren ver la serie tal cual se emite en el país de origen.



3. Tecnología a la última. Un 'freak' quiere plasmas de más de 30 pulgadas, un sistema de sonido envolvente, el último procesador para su ordenador y episodios en HD. Lo que sea necesario para disfrutar de un capítulo con todas las comodidades que brinda la tecnología.



4. 'Fireflay' como pasión. Se estrenó en 2002 y sólo tuvo una temporada, pero fue suficiente para que la serie tuviese desde entonces un fenómeno fan sin precedentes en la historia de la pequeña pantalla. Ideada por Joss Whedon (creador de 'Buffy Cazavampiros'), todavía pervive en la memoria de sus no pocos fans que reclaman insistentemente una segunda temporada.



5. Bienvenido el merchandising. Si algo caracteriza a un buen 'freak', de la disciplina que sea, es por acumular un buen número de artículos de marchandising. Ropa idéntica a la de los personajes de tu serie favorita, tazas de café, camisetas con el logo de la serie, ediciones especiales en DVD. Nunca es suficiente cuando se trata de venerar a tu ficción favorita.



6. Ciencia ficción, el género predilecto. Antes que la comedia o el drama viene, por supuesto, la ciencia ficción como género predilecto de los 'freaks'. Por eso 'Perdidos' ocupa un lugar privilegiado en su escalafón seriéfilo.



7. 'Juego de Tronos' como serie de culto. Si la saga literaria de George RR Martin crea estragos en todo el mundo la serie de HBO no iba a ser menos y se ha convertido en una de las ficciones con mayor fenómeno fan en la historia reciente de la televisión.



8. Sin complejos. Un 'freak' seriéfilo no tiene complejos, no le importa lo que piensen de él y defiende su pasión hasta sus últimas consecuencias.



9. Conocimiento de causa. El auténtico 'freak' seriéfilo sabe de lo que habla y maneja una ingente cantidad de datos de sus series favoritas. Lo último que quiere un 'freak' es quedar como un ignorante ante los demás.



10. Fidelidad más allá de las modas. Un 'freak' va más allá de las modas, y se mantiene fiel a aquellas series que les gustan, con independencia del año en el que se estrenó. No importa el tiempo que pase, la defensa de sus series favoritas no cesa nunca.