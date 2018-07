Las diez mejores series de 2013 y una mención especial

1. 'House of Cards'. Netflix ha dado en la diana con esta fantástica serie protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright. Lo peor de la política y de los políticos es la piedra angular de una serie adictiva y con un reparto espectacular que la hacen una serie imposible de clasificar. Es un must watch en toda regla.



2. 'Breaking Bad'. No podía faltar una de las mejores series que se recuerdan. La segunda parte de la quinta temporada, compuesta por 8 capítulos, puso el broche de oro a una serie única. El final, que contó con más adeptos que detractores, demostró porqué la serie protagonizada por Brian Cranston y Aaron Paul merece un lugar indiscutible y eterno en la historia de la pequeña pantalla.



3. 'The Good Wife'. Está en su quinta temporada y, a pesar de su longevidad, vive un momento muy dulce. Alicia Florrick ha montado su propio despacho de abogados, una trama que ha afectado de lleno a la serie y que nos ha regalado momentos excepcionales. No sólo es la joya de CBS, sino de todas las networks.



4. 'Orange is the new black'. Otro acierto de Netflix. Nunca una cárcel de mujeres ha dado tanto juego en televisión. Todo el que ha visto el primer episodio ha caído rendido a una de las grandes series del año. Los Globos de Oro acaban de reconocer su calidad con sendas nominaciones a mejor drama y mejor actriz protagonista. Todos estamos contando los meses que faltan para que llegue la segunda temporada.



5. 'Enlightened'. La gran olvidada, pero no por ello menos importante. La comedia de HBO protagonizada por Laura Dern no contó con el apoyo del público, pero eso no le quita un ápice de calidad. 'Enlightened' no es una serie de mayorías, pero tampoco lo pretendía y gracias a eso se ha convertido en una serie de culto que será recordada por unos pocos pero durante mucho tiempo.



6. 'Masters of Sex'. Es indiscutible que 'Masters of Sex' ha sido uno de los grandes estrenos del año. La originalidad de la historia te engancha desde el principio y la pareja protagonista, Bill y Virginia, tiene un magnetismo que hacía tiempo que no veíamos. Un 10 para Showtime.



8. 'The Walking Dead'. Aunque los premios sigan dándole la espalda 'The Walking Dead' merece un lugar destacado y no sólo por los efectos especiales sino porque el final de la tercera temporada y la primera parte de la cuarta han demostrado por sí solas que la serie tiene mucho que aportar todavía.



9. 'Mad Men'. A pesar de las críticas y de que ya no es tan perfecta como lo fue en sus primeras temporadas, merece estar en la lista de lo mejor del año. Y sí, en la sexta temporada ha tenido capítulos redondos que demuestran que 'Mad Men' es y seguirá siendo una serie imprescindible.



10. 'Girls'. Aunque la segunda temporada no fue tan brillante como la primera, es innegable que 'Girls' es una serie que ha sabido conectar con la generación 2.0 que se ve reflejada en el particular universo creado por Lenna Dunham.



11. La mención especial es para 'Pretty Little Liars'. ¿Y por qué no? Después de lo que han hecho en el capítulo número 12 se han ganado el cielo de los guilty pleasures. Nada puede superar a las cuatro amigas acosadas día y noche por "A".