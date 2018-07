Los diez mejores dramas de 2014

10. ‘The Affair’. Porque es el mejor melodrama actual y por haber sabido combinar las tramas más rosas (la relación de infidelidad y sus consecuencias) con lo más original de la serie: las diferentes (y a veces opuestas) versiones de los dos protagonistas.



9. ‘Gomorra’. Porque es una serie cruda, con una ambientación excepcional y unos actores más que creíbles. La serie italiana ha dado la vuelta al mundo con su versión áspera, aunque realista, de la camorra italiana. Es una ficción obligada.



8. ‘The Walking Dead’. Porque es una serie en mayúsculas y a pesar de que muchos traten de menospreciarla, la ficción de AMC goza de un estado de salud extraordinario. Se trata de uno de los dramas mejor escritos en la actualidad y la primera parte de la quinta temporada lo ha demostrado sobradamente.



7. ‘Homeland’. Porque jamás una serie ha sabido resucitar con tanto brillo ante una herencia tan mala. Era un reto casi imposible de superar, pero el reloaded que ha sufrido ‘Homeland’ la ha convertido en lo mejorcito del año. Y sí, hablamos de la misma serie que el año pasado se encontraba entre lo peor de 2013.



6. ‘House of Cards’. Porque la serie de Netflix realiza un devastador retrato de la política de la mano de uno de los mejores matrimonios televisivos de la última década, Frank y Claire Underwood. ‘House of Cards’ es atractiva y estimulante; una lección de televisión de altura.



5. ‘Mad Men’. Porque la primera parte de la séptima temporada ha tenido episodios redondos, como “The Strategy”. A pesar de los fallos, la serie de Matthew Weiner sigue siendo una joya televisiva y de un gusto exquisito. Don Draper ha vuelto a resucitar y se ha convertido, una vez más, en un protagonista irresistible.



4. ‘Fargo’. Porque la miniserie de FX ha sabido cautivarnos con una historia y unos personajes que funcionan a la perfección. Con un humor surrealista, un ligero toque a lo Twin Peaks y unos actores de aplauso, la serie es el mejor homenaje que una cadena de televisión le podía hacer a los hermanos Coen.



3. ‘True Detective’. Porque se trata de la serie más arriesgada, profunda y metafísica de cuántas se hayan estrenado este año. Todo en esta serie ha estado pensado, cuidado y perfectamente presentado al espectador, que no tiene otra opción más que caer a sus pies.



2. ‘Juego de Tronos’. Porque ha demostrado que sabe combinar lo mejor de una súper producción con lo mejor de los dramas de alta calidad, sobre todo gracias a sus enormes personajes, el mejor aval de la serie de HBO. La cuarta temporada nos ha dejado momentos imborrables como el envenenamiento de Joffrey o la muerte de Oberyn a manos de La Montaña. Y esos son solo dos de una larga lista de momentos en la excelente cuarta temporada.



1. ‘The Good Wife’. Porque 2014 ha sido el gran año de ‘The Good Wife’: la serie superaba el centenar de episodios en plena forma y lo hizo, además, diciendo adiós a uno de sus personajes originales, Will. La muerte del fundador de ‘Lockhart & Gardner’ parecía que iba a poner en jaque el futuro de la serie y nada más lejos de la realidad: la sexta temporada ha vuelto a dejar muy claro que no hay ni una sola serie con el estilo y la elegancia de ‘The Good Wife’. Una serie que es mucho más que una mera ficción de abogados. Los que no la ven, no saben lo que se pierden.