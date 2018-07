Diez errores y diez aciertos en las nominaciones a los premios Emmy

Los errores:

La nominación que nadie se cree: Kerry Washington por ‘Scandal’.



La segunda nominación que nadie se cree: Connie Briton por ‘Nashville’.



La ausencia imperdonable: Juliana Margulies por ‘The Good Wife’.



La ausencia incomprensible: ‘Boardwalk Empire’ como mejor serie dramática.



El mayor ninguneo: Que ‘Rectify’ no tenga ni una sola nominación.



El mayor drama en las categorías de comedia: que no haya rastro de ‘Community’.



El mayor desprecio: Que ‘Mad Men’ no tenga ninguna nominación en mejor guión.



La nominación sin gracia: Matt Le Blanc por ‘Episodes’.



Otra nominación sin gracia: Sigourney Weaver por ‘Political Animals’



Los eternos ausentes: los actores de ‘Shameless’, que nunca han sido nominados.





Los aciertos:

Su primera vez: este año se ha producido la primera nominación en la historia de la actriz Emilia Clarke (Daenerys Targaryen en ‘Juego de Tronos’).



Archi nominada: Las múltiples nominaciones de ‘Breaking Bad’, todas más que merecidas.



La mejor TV movie: El reconocimiento de ‘Behind the Candelabra’ en la categoría de miniserie.



El secundario olvidado: Que Mandy Patinkin (‘Homeland’) haya logrado nominación a mejor actor secundario.



La nominación que nos consuela: La nominación de Christine Baranski nos hace sufrir un poco menos por el olvido que ha sufrido este año ‘The Good Wife’.



Las chicas de ‘Mad Men’ siempre a la espera: de nuevo Elisabeth Moss y Cristina Hendricks vuelven a estar nominadas aunque muchos confiamos en que, al menos una de las dos, se vaya a casa con la estatuilla.



El renacimiento: que la gran interpretación de Adam Driver por ‘Girls’ se reconozca es un gran acierto.



La despedida de una gran serie: el homenaje de la Academia de TV a ’30 Rock’ en forma de múltiples nominaciones es justo, necesario y merecido.



Las series 2.0: Que este año hayan incluido a series que se emiten en canales de vídeo bajo demanda como ‘House of Cards’ demuestra que los Emmy pueden cambiar mucho de aquí a unos pocos años.



Una y no más: Que Shonda Rhimes solo tenga la nominación de Kerry Washington es una gran noticia. Si ‘Scandal’ hubiese logrado mayor presencia, la cuenta de twitter de la creadora de ‘Anatomía de Grey’ hubiese sido insoportable.