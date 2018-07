Se cumplen 15 años del estreno de la irrepetible 'Sexo en Nueva York'

Parece que fue ayer cuando veíamos a Carrie, Miranda, Samantha y Charlotte caminando por las aceras de Nueva York, vestidas de punta en blanco. Una secuencia que se repitió varias veces a lo largo de las 6 temporadas y que fue objeto de las peores críticas. Las opiniones más beligerantes apuntaban a que la serie era frívola, sin consistencia, con unos personajes que lo único que querían en la vida era comprarse ropa y zapatos caros. Una visión reduccionista y simplificadora de la que fue una gran ficción televisiva.

Hay pocas series perfectas, y aunque 'Sexo en Nueva York' incurrió en algunos errores, fue una serie mordaz, divertida, bien escrita y fue escrupulosamente respetuosa con la coherencia de sus personajes. Eso es mucho más de lo que pueden decir series que han pretendido seguir su estela.

¿Herederas de 'Sexo en Nueva York'?

En 2008 NBC estrenó 'Lipstick Jungle' (basada en una novela de Candace Bushnell, la también autora de 'Sexo en Nueva York'). La serie duró sólo dos temporadas, se retiró por baja audiencia y por su tono puretón y previsible.

También en 2008 ABC hacía lo propio y estrenó 'Cashmere Mafia' con Luci Liu en el reparto y con Darren Star (creador de 'Sexo en Nueva York') como productor ejecutivo. Corrió peor suerte que 'Lipstick Jungle' y la cadena decidió cancelarla tras 7 episodios emitidos.

En 2012 llegó a HBO 'Girls', una propuesta que para algunos actualizaba 'Sexo en Nueva York' al siglo XXI. La comparación entre ambas se hizo de forma insistente durante los primeros capítulos, pero en seguida quedó claro que 'Girls' tenía unos objetivos dramáticos muy distintos a los de 'Sexo en Nueva York'. Las dos series tienen poco más en común que la ciudad de los rascacielos.

Y en 2013 se produjo el desastre: la precuela 'The Carrie Diaries'. El canal The CW no se caracteriza por sus altos estándares de calidad y la serie fue lo que parecía desde el principio, una versión descafeinada, absurda y sin ninguna chispa. No había nada de 'Sexo en Nueva York' más allá del nombre de Carrie Bradshaw.

Después de 15 años la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker permanece como una serie ácida, llena de buenos momentos y de capítulos inolvidables. Es mucho más de lo que se puede decir de las series que, en mayor o menor medida, han intentado copiar su esquema. Queda claro, por lo tanto, que 'Sexo en Nueva York' es mucho más que cuatro amigas caminando por las calles de Manhattan.