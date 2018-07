Cinco propuesta para tu maratón seriéfilo navideño

1. 'The Wire': la eterna serie pendiente. ¿Cuántas veces has dicho que tienes que ver ‘The Wire’? Se trata de una de las series más famosas de la historia y sin embargo una de las grandes ficciones que muchos seriéfilos, algunos de renombre, no han visto. Algunos dicen que es necesario seguir la serie con lápiz y papel para no perderse entre tanta trama y personaje y otros aseguran que la serie se deja ver sin mayores problemas. En cualquier caso, la navidad es perfecta para ponerte al día con la serie de David Simon para HBO.



2. Escoge tu comedia de 20 minutos. La Navidad es una época de muchos compromisos, con poco tiempo libre. Si es tu caso, no te preocupes, y escoge una comedia de 20 o 30 minutos. Son más fáciles de ver y te requieren menos atención. Las seis propuestas más que estimulantes son: ‘Broad City’, ‘Veep’, ‘Silicon Valley’, ‘Please Like Me’, ‘Transparent’ o la menospreciada ‘Enlightened’.



3. Cualquier producto de la factoría Shondaland. No hay mejor época que la Navidad para ponerse al día con los guilty pleasure oficiales de la televisión estadounidense. Como es imposible retomar ‘Anatomía de Grey’ si no vas al día (ya van nada menos que 11 temporadas), tienes otra oportunidad de oro: comenzar a ver ‘Scandal’ y sobre todo ‘How to Get Away with Murder’, la serie más excesiva del momento. Shonda sabe dar a los espectadores lo que quieren y nunca defrauda.



4. 'Friends': una y otra vez sin cansarte. ¿Cuántas veces has visto el episodio en el que una medusa pica a Mónica? ¿Cuántas veces has escuchado la frase de “estábamos tomándonos un descanso”? Con 'Friends', es imposible cansarte y es una serie que, diez años después de su final ha envejecido tremendamente bien. ‘Friends’ siempre es una apuesta segura.



5. Superhéroes en versión ligera. Es ahora cuando tienes que ponerte al día en el hoy prolífico género de súper héroes. Tienes a tu alcance versiones más ligeras como la nueva ‘The Flash’ o la veterana 'Arrow' (ambas emitidas en la resucitada The CW), la irregular ‘Agents of S.H.I.E.L.D.’ (de ABC), hasta propuestas más logradas como ‘Gotham’(FOX), la más recomendable de todas.