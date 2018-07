Cinco grandes series, cinco grandes finales

'Twin Peaks' (1990-1991): Hace más de dos décadas que medio mundo quería saber quién mató a Laura Palmer. La audiencia lo descubrió durante la mitad de la segunda y última temporada, aunque David Lynch tenía guardado otro as en la manga y dirigió un capítulo final lleno de lirismo, fantasía y terror psicológico. Una serie que no se parece a ninguna otra y que se ha convertido en una de las ficciones de mayor culto seriéfilo.





'Friends' (1994-2004): Diez temporadas se mantuvo 'Friends' en antena y siempre con un nivel excelente. Por mucho que pase el tiempo puedes ver los capítulos una y otra vez y el humor y los gags siguen vigentes. El final de 'Friends', tras 236 episodios, dejó a Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Ross y Joey cerrando la puerta del apartamento y bajando, cómo no, al Central Perk, la cafetería que ha sido testigo de tantas y tantas conversaciones. Un final para el recuerdo.







'Los Soprano' (1999-2007): Es la serie de las series. Todo se ha dicho ya sobre la magnífica serie de HBO. Seis grandes temporadas y unos personajes excepcionales que revolucionaron el mundo de la televisión para siempre. El final, no exento de polémica, supone todo un atrevimiento narrativo, técnico y estético que no se había visto hasta el momento. Los fans aún están sobrecogiéndose de semejante fin de serie que puso el broche de oro para una serie inmejorable.





'A Dos Metros Bajo Tierra' (2001-2005): Otra de las grandes y también, y por supuesto, de la factoría HBO. Los Fisher cambiaron por completo el esquema de la familia tradicional que se había visto hasta el momento. Con mezcla comedia negra, drama y un ligero toque psicológico, 'A Dos Metros Bajo Tierra' se convirtió de inmediato en una serie digna de ocupar las mejores páginas en la historia de la pequeña pantalla. El final se basó en un maravilloso epílogo que aún hoy pone los pelos de punta.







'Mujeres Desesperadas' (2004-2012): de la mítica cosecha catódica de 2004 llegó a ABC 'Mujeres Desesperadas'. Durante 8 temporadas y 180 capítulos, la comedia creada por Marc Cherry ha ofrecido un retrato distinto de la mujer, de la ama de casa, de la amiga, de la madre y esposa. Las cuatro protagonistas han jugado todos esos roles de forma continuada y simultánea. El final fue el que tenía que ser, coherente con la serie y con el mensaje que ha transmitido durante 8 años. Ya lo dijo Mary Alice en su off final: "Incluso la vida más desesperada es también maravillosa".