Cinco comedias perfectas para tu maratón de Semana Santa

1.‘Unbreakable Kimmy Schmidt’. Falta menos de un mes para que comience la segunda temporada y esta comedia de Netflix producida por Tina Fey es perfecta para el binge wathcing durante Semana Santa. A veces el personaje de Kimmy resulta algo exasperante pero a medida que pasan los episodios le vas cogiendo cariño a su excesiva inocencia. Lo mejor de la ficción recae en Jane Krakowski, la actriz que dio vida a la añorada Jenna Maroney de ‘30 Rock’. Ojo con subestimar esta serie que recibió nada menos que 7 nominaciones en los últimos Emmy, entre ellas a Mejor Comedia.

2.‘Mike & Molly’. Con seis temporadas a sus espaldas y más 100 capítulos emitidos, se ha convertido en una de las sitcoms de referencia de CBS y que además tiene a la grandísima Melissa McCarthy como protagonista, un papel por el que ganó el primer Emmy de toda su carrera en 2011. Sus dos protagonistas, con algunos kilos de más, se despedirán de la audiencia el próximo mes de mayo con el final de la sexta y última temporada. La ficción se puede disfrutar en nuestro país a través de Atreseries.

3.‘Veep’. No es casualidad que Julia Louis-Dreyfus tenga cuatro premios Emmy consecutivos por su papel en esta serie o que haya aumentado su audiencia media en cada nueva temporada. ‘Veep’ no solo es una comedia imprescindible, sino que es una de las mejores series en emisión. Surrealista y desternillante a partes iguales, disfruta de uno de los guiones cómicos más sólidos y geniales de la televisión actual. Es imprescindible y necesario conocer a Selina Meyer como la mejor vicepresidenta /presidenta en la historia de Estados Unidos.

4.‘The Goldbergs’. Si quieres realizar un intenso viaje por tu infancia, esta es tu serie. Los Goldbergs son familia de clase media americana en la década de los 80 y que se plasma con múltiples referencia de la época. La sitcom, que empezó muy tímida, se ha consolidado de forma clara en la complicada noche de los miércoles para ABC, por lo que la cadena no ha dudado un segundo en renovarla por una cuarta temporada. En nuestro país ‘The Goldbergs’ se puede disfrutar a través de en Atreseries.

5.‘Parks and Recreation’. Siempre tiene que haber lugar para la nostalgia en tus maratones y la añorada serie de NBC protagonizada por Amy Poehler está en el corazón de muchos seriéfilos. ‘Parks and Recreation’ es una serie con un universo y discurso propios, y que no tiene fácil encaje en ningún estilo clásico de sitcom. Una vez que empiezas no hay vuelta atrás y una vez que conozcas a sus personajes, no hay forma en que dejes de adorarlos.