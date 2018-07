Cien capítulos de 'The Good Wife': mejor, imposible

Desde el comienzo, con el número 100 en pantalla, el capítulo está lleno de buenos momentos, algunos de ellos muy esperados por los espectadores. Alicia sigue sin cerrar definitivamente su historia con Will, ni siquiera después de abandonar Lockhart & Gardner. En cambio, Will pone toda su ira con un único objetivo: hundir a Florrick & Agos.



La relación entre los dos es mucho más fuerte que el matrimonio Florrick, que nunca nos terminamos de creer porque Alicia tampoco se lo cree. Si la serie es especialista en algo, es en transmitir perfectamente la psicología de los personajes; así el espectador siempre entiende lo que hacen y por qué. Un hecho que parece trivial y que ya quisieran tener otras series.



De todo el capítulo, el mejor momento es sin duda la preparación de Will para el juicio que le enfrentará con Alicia. Una mezcla de realidad, flashbacks y fantasía que nunca habíamos visto en la serie. El diálogo entre ambos es un resumen de todo lo que han vivido hasta ahora y de cómo nunca terminan por sincerarse el uno con el otro.



Lo mismo ocurre con el flashback en clave erótica que tiene Alicia con Will mientras ambos se enfrentan en un juicio. Alicia no quiere, pero al final no puede resistirse a la tentación de pensar en él. Así se miente a sí misma mientras cree que su matrimonio con Peter Florrick es la mejor opción, lo que debe hacer una "buena esposa".



A pesar de que Alicia Florrick ha cambiado mucho (supuestamente) desde que comenzó la serie, la realidad es que sigue con las mismas dudas y la misma falta de valentía para dar un paso adelante sin pensar en el qué dirán los demás. El espectador y Alicia saben que es Will el hombre con el que ella quiere estar, así que el futuro está claro: Alicia le dirá a Will lo que siente, pero lo que no tenemos tan claro es si será demasiado tarde.



Como espectador es un lujo ver como una serie que llega a su capítulo 100 con un nivel de calidad tan alto. No hay ningún otro drama en las networks que iguale a 'The Good Wife', una serie que merece ocupar un lugar privilegiado en la historia de la ficción americana. Esperemos que los siguientes episodios sean igual de buenos que los que hemos visto ahora; mejor, es imposible.