'Camelot' reinventa con acierto la leyenda del Rey Arturo

La historia comienza con la muerte del rey Uther, envenenado por su maquiavélica hija Morgana (Eva Green). El hechicero Merlin (Joseph Fiennes), defensor de la fortaleza de Camelot, huye en busca de Arturo (Jamie Campbell Bower), hijo bastardo del rey Uther, para que tome las riendas de Gran Bretaña. El joven heredero, que apenas es consciente de lo que acaba de ocurrirle, desconfía al principio de las intenciones del mago y se niega a creer lo que le cuenta. Poco a poco descubre que el reino le necesita y que a pesar de su inexperiencia cuenta con un buen número de fieles.

Pero Morgana no se lo pondrá fácil. Ha sido capaz de matar a su propio padre, de casarse con su peor enemigo y no dudará en matar a su hermanastro si es necesario. La ambición de la heredera, junto con sus poderes malignos supone una combinación que aportará muchos de los mejores momentos de los diez episodios que componen la primera temporada de 'Camelot'. En el género medieval y de batallas, el esquema protagonista versus antagonista fluye de forma natural y en esta ocasión, los roles de bueno y malo están repartidos con gran acierto.





Además de cumplir con lo que se espera de este tipo de serie, el piloto ofrece también varias sorpresas. El joven Arturo tiene un sueño de contenido erótico, con una bella desconocida. Ni el espectador ni los propios protagonistas conocen su identidad. Ahí siembran una trama que podría dar mucho de sí. Por otro lado, el giro final con la muerte de la madre adoptiva de Arturo es el momento más intenso del capítulo. Ahora tiene un motivo para luchar, para ser el gran Rey que merece Gran Bretaña.

Michael First, creador de la gran 'The Tudors' y productor de 'Los Borgia', firma de nuevo una serie de corte histórico. Que el conocido guionista esté detrás de 'Camelot' es ya una apuesta segura. Es una serie que es recomendable más allá de los aficionados a las historias medievales y de caballería. Es una serie de época, sí, pero también de amor, aventura, conspiración, misterio… El espectador se encontrará con un gran abanico de elementos a los que engancharse. Y no sólo cuando haya una espada de por medio.