'Black Mirror': la miniserie que te dejará sin palabras

NÚMERO DE SERIE

Al fin se ha atrevido una cadena de televisión española a emitir 'Black Mirror' la miniserie británica más impactante de la temporada. Sólo tiene tres episodios pero son lo suficientemente fuertes como para que no pase desapercibida en la memoria del espectador. TNT se ha atrevido y en abril emitirá una de las ficciones más polémicas, salvajes y provocadoras de los últimos años. No es un drama, no es ciencia ficción, no es una comedia, es, simplemente, 'Black Mirror'.