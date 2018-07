‘Behind the Candelabra’: la tv movie en la que Michael Douglas interpreta su mejor papel

'Behind the Candelabra' se estrenó en último Festival de Cannes y desde el principio contó con la unanimidad de los críticos en torno a las excelentes interpretaciones de los protagonistas, especialmente Michael Dougulas, en continuo estado de gracia. Quizás el guión no sea tan extraordinario, pero sólo por la interpretación de los dos actores merece la pena ver la película.



A pesar de que no ser una historia fácil de contar, el director ha sabido transmitir toda la opulencia y excentricidad de Liberace, un músico sobrado anillos, abrigos de pieles y ego. El pianista enamoró a Estados Unidos durante cinco décadas a través de actuaciones repletas de elementos brillantes y barrocos pero sobre todo, un piano y un candelabro, sus señas de identidad. Desde su primer encuentro, Liberace se enamora del atractivo Scott (Matt Damon), que en seguida se fascina por la riqueza y los excesos del aclamado pianista.



La relación entre ambos está basada en unas reglas que van mucho más allá de lo convencional. El interés de Liberace por adoptar a Scott o su empeño en que ambos tuviesen las mismas facciones a golpe de cirugía estética, sintetizan lo bizarro de su relación sentimental. (Atención a la espectacular transformación de Rob Lowe como cirujano plástico).



Liberace, claramente homosexual, se niega a hacer pública su condición sexual, pero ello no impidió que durante años Scott fuese su chófer y asistente personal. Una relación curiosa, con un ligero tufo hipócrita, que les llevó finalmente a una situación límite tras su ruptura, motivada por la adicción de Scott a las drogas.



Precisamente, estas situaciones grotescas, son lo mejor de la película y es cuando el director saca el mejor partido a los actores, que se compenetran a la perfección. Puede que algunas escenas se hagan demasiado largas o que le sobren algunos minutos a la película, pero los dos actores logran mantener una calidad muy notable desde el principio y hasta el final.



La transformación de Michael Douglas



Steven Soderbergh puede presumir de haber logrado una de las mejores interpretaciones de la filmografía de Michael Douglas. El actor asume como propios los gestos, el amaneramiento, los movimientos y, sobre todo la voz, del mítico pianista. Será un Emmy muy merecido en el caso de que gane en la categoría de mejor actor de miniserie o TV Movie.



Aunque Douglas no lo tiene fácil. Matt Damon también está nominado en la misma categoría por su papel de Scott Thorson, un personaje menos pomposo pero no por ello menos difícil de interpretar. Los dos merecen la estatuilla y como apuntan la mayoría de quinielas ‘Behind the Candelabra’ se llevará varios premios Emmy a casa.