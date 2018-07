'Awkward': ¿sobrevalorada o trasgresora?

Es innegable que el piloto de 'Awkward' planteaba una situación nada habitual para una serie adolescente de instituto. Jenna Hamilton, una outsider, se cae en su cuarto de baño, se rompe un brazo y todos sus compañeros creen que ha intentado suicidarse. Desde ese momento Jenna es el blanco de todas las miradas. Por supuesto tiene que haber un chico. Y si hay dos mejor que mejor. Desde el principio Jenna se debate entre Matty (con el que ha perdido la virginidad y que se avergüenza de ella) y Jake, el mejor amigo de Matty, y enamorado hasta las cejas de Jenna.



El triángulo amoroso se fraguó en la primera temporada y ha tomado un protagonismo absoluto durante la segunda. Es justo ahora cuando 'Awkward' está mostrando los primeros signos de repetición. ¿Hasta cuándo puede funcionar un triángulo amoroso y a la vez lograr que el espectador no pierda interés? Difícil lo tienen para la tercera temporada.



A su favor 'Awkward' tiene un humor ácido e irónico que se traslada muy bien a los diferentes personajes. Jenna es, desde luego, opuesta a la mayoría de personajes femeninos de series de corte 'teen'. Sus padres, jóvenes y despreocupados, también suponen un giro a lo que ya hemos visto en ficciones similares. Aunque el personaje más logrado es Sadie Saxton, la némesis de Jenna. Por fin, la mala de la serie no es guapa ni delgada, sino desagradable, con sobrepeso y con una larga lista de complejos.



En su contra 'Awkward' cae en muchos lugares comunes de las series juveniles, con muchos clichés que hemos visto cien veces. El triángulo amoroso no tiene tanta tensión como debería, y está clarísimo que Jenna volverá con Mattie, el guapo de clase que además no puede presumir de muchas neuronas. El esquema de chica impopular con chico popular está muy repetido y se ha notado una bajada de calidad en la segunda temporada con respecto a la primera, donde todo era más sarcástico, más original. Mucho tienen que mejorar si no quieren caer en un tedio insoportable para la tercera temporada, donde además duplicarán el número de episodios.



'Awkward' no ha reinventado el género teeneger en la televisión, pero desde luego es un producto ameno, que se deja ver y que tiene ciertos puntos originales. Es una comedia que disfrutarás si te gustan las series que transcurren entre carpetas, mochilas y taquillas de instituto. Y que sólo por el personaje de Jenna, bien construido y distinto, merece la pena.