'American Horror Story' despide una segunda temporada impresionante

Había mucho que resolver para la Season Finale de 'American Horror Story' y el capítulo no desperdicia ni un solo minuto. Se trata de un final de temporada perfecto, con un episodio muy bien escrito y repleto de ritmo, que cerraba el recorrido dramático a cada uno de los personajes principales.



Teníamos muchas ganas de saber que iba a pasar con la hermana Jude (Jessica Lange). Al contrario que su anterior personaje, Constance, la malvada monja ha estado plagada de contradicciones, conflictos y tentaciones, tres cosas que sólo tienen los grandes personajes. La hemos visto en su papel de sádica, sin sentimientos, atormentada, enamorada, desesperada y acabada. Un sinfín de estados emocionales para el mejor personaje de la serie. Jessica Lange se ha ganado un puesto de honor entre las mejores interpretaciones televisivas de la historia.



Lana Winters (Sarah Paulson) ha sido el personaje revelación, el que más ha sufrido durante toda la temporada y que al final, sufre las consecuencias más devastadoras de estar encerrada en Blaircliff. No sólo acaba con la vida de su captor, violador y padre su único hijo, sino que también termina, años después, con la vida de su primogénito. La escena de madre e hijo, frente a frente, es perfecta para poner fin a la serie.



Kit Walker, el tercer protagonista, salva a la hermana de Jude de su propio desastre y a través de sus hijos, concebidos entre este y el otro mundo, consigue que la verduga de Blaircliff muera dignamente y en paz consigo misma. La relación a tres bandas entre Jude, Kit y Lana ha sido un regalazo para el espectador.



Pero no sólo han estado ellos, la hermana Mary Eunice ha sido un personaje pensado para la actriz (Lily Rabe) y cuyo final en el crematorio con el doctor Arden fue una de las secuencias más impactantes de la serie. Mención especial también para el doctor Thredson, que interpretado por el camaleónico Zachary Quinto, ha brindado los momentos más sádicos y retorcidos de la temporada.



La segunda temporada de 'American Horror Story' ha jugado con el terror, con el erotismo y con el thriller con una maestría insólita en televisión. Desde luego el equipo de guión, realización y dirección artística están perfectamente sincronizados y el acabado es un producto con una calidad inmensa. Ha sido una temporada muy bien llevada y que ha tenido un episodio final perfecto, digno de aplauso.



De momento hay confirmada una tercera temporada (con Jessica Lange por supuesto) compuesta por 13 capítulos. Y algo me dice que no será la última. Ahora solo queda esperar.