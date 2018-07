Adaptación internacional de FoQ y otros suculentos remakes

La promo evidencia un claro homenaje a la esencia de la serie, ya que Antena 3 realizó un vídeo muy similar para el estreno. En el vídeo los planos de hijos y padres se van sucediendo. Ambos mantienen un diálogo de sordos, en el que los padres consideran a sus hijos castos y puros mientras que los alumnos están deseando romper todas las reglas en cuanto a drogas, sexo y relaciones sentimentales. Está claro que Telemundo ha adaptado la serie a su mercado y le ha imprimido un aire más culebronesco, pero que promete ser igual de intensa que la versión patria.



Física o Química, de la productora Ida y Vuelta, llegó a conseguir cuatro millones de espectadores en la final de su segunda temporada y un 22% de share con la muerte de Isaac. No sabemos aún cómo será el rating al otro lado del atlántico pero todo parece indicar que la serie para adolescentes funcionará sin problemas para el mercado latino que reside en Estados Unidos.



Aquí no hay quién viva en ABC

Otra serie de Antena 3 que cruza el charco será la mítica Aquí no hay quién viva. La serie creada por José Luis Moreno entre 2003 y 2006 fue un éxito rotundo en nuestro país y superaba cómodamente el 30% de cuota de pantalla, unos datos inimaginables en los actuales tiempos de fragmentación televisiva. En esta ocasión será el canal ABC, propiedad de Disney, la network que adaptará la conocida comedia española con el título 'I Hate This Place'. Incluso ha trascendido que la duración será de 25 minutos por episodio y que la primera temporada contará con 13 capítulos.



La nueva sitcom americana no se presentó en los últimos upfronts, así que todo parece indicar que la serie se estrenará en la temporada 2012/2013. La productora Electus, propiedad de Sofia Vergara (Modern Family) será la responsable de adaptar al mercado norteamericano una de las ficciones nacionales más exitosas de la última década en nuestro país.



'Dallas' regresa 20 años después

Fue el culebrón por antonomasia de los 80 y tuvo a millones de espectadores de medio mundo pendientes de las maldades de J.R. Ewing. La serie estuvo en antena desde 1978 hasta 1991 en la cadena CBS, y aunque se despidió con una audiencia modesta, registró datos altísimos en sus primeras temporadas. Ahora la cadena de cable TNT se ha lanzado a la aventura de adaptar la mítica soap-opera y transformarla en un drama sofisticado y más actual.



Del reparto original regresan Larry Hagman como el gran J.R., el personaje de Bobby Ewing, interpretado por Patrick Duffy y Sue Ellen Ewing, interpretada por la gran actriz Linda Gray. Junto con el reparto de veteranos se incorporan actores jóvenes como Jesse Metcalfe y Josh Henderson, ambos conocidos por sus papeles en 'Mujeres Desesperadas'. Esta nueva versión promete volver a engancharnos con su interesante mezcla de petróleo, ambición y relaciones tormentosas. Aunque se estrenará en el verano de 2012 la cadena ya ha empezado a promocionarla.