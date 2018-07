ABC vuelca en 'Pan Am' todas sus esperanzas para la próxima temporada

Protagonizada por Christina Ricci y creada por Jack Orman (guionista de 'Urgencias'), se trata de una serie arriesgada y distinta al resto. 'Pan Am' está centrada en la conocida compañía aérea estadounidense (quebró en 1991) durante su etapa de máximo esplendor, en la década de los 60. Esto supone una inyección de presupuesto extra a la hora de crear decorados y ambientar la serie en aviones, aeropuertos y ciudades del mundo. Las comparaciones con 'Mad Men' no tardaron en llegar, aunque desde la cadena han asegurado que no tienen nada que ver.



¿Qué nos encontraremos en el piloto de 'Pan Am'? Laura (Margot Robbie) está a punto de casarse y en el último momento decide dejar a su futuro marido plantado en el altar y cambia el traje de novia por el de azafata. Allí conocerá al resto de ayudantes de vuelo, como Maggie (Christina Ricci) o Kate (Kelly Garner). Por supuesto habrá tensión sexual con los protagonistas masculinos y a la par pilotos, especialmente con Tead (Michael Mosley) y Dean (Mike Vogel). Un círculo en el que los aviones, pilotos, azafatas y pasajeros se unen en relaciones amorosas de altos vuelos.



La serie fue todo un éxito durante los LA Screenings, una fiesta organizada por Sony donde las cadenas extranjeras adquieren los derechos de las series para su emisión internacional. En nuestro país Canal+ la estrenará en octubre a pocos días de su lanzamiento en USA, el 25 de septiembre.







Christina Ricci es el mayor atractivo de la nueva serie de ABC. Es una actriz con una carrera muy interesante en cine y ha recibido el Globo de Oro y una nominación al Emmy por su participación en distintas series de televisión. El resto de actores, aunque menos conocidos, también aportarán su grano de arena a una de las series que, siguiendo los pronósticos, será una de las revelaciones de la próxima temporada.



La primera promo muestra una serie elegante, bien hecha y con una producción de lujo alejada del conservadurismo que muchas veces caracteriza a la series de las grandes cadenas en abierto. 'Pan Am' se emitirá inmediatamente después que la premiere de la octava entrega de 'Mujeres Desesperadas' que, tras anunciarse que será la última temporada, servirá de trampolín perfecto para la nueva serie de azafatas. ¿Estáis preparados para el despegue?