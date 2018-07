Drake Bell, protagonista de 'Drake & Josh', ahora tiene un espectacular físico y los seguidores de la serie están alucinando

'Drake & Josh', la serie de Nickelodeon, finalizó hace más de 10 años. Uno de sus protagonistas, el actor Drake Bell, ha vuelto a ser noticia tras compartir en sus redes sociales su espectacular cambio físico.

Bell ha posado desnudo para la revista People, mostrando que el tiempo pasa para todos y él ha pegado un buen estirón. En las imágenes, Darke Bell posa sin ropa, dejando poco a la imaginación.

Sus seguidores en Instagram no han dudado en mostrar su sorpresa y admiración, llegando a compararle con el David de Miguel Ángel.

Drake Bell fue uno de los protagonistas de la serie infantil de Nickelodeon junto a Josh Peck. El actor, de 31 años, protagonizó en 2005 la película 'Yours, Mine and Ours' junto a Dennis Quaid.

Pero tras 'Drake & Josh', Drake Bell se ha centrado más en su carrera musical. Uno de sus últimos vídeos es "Rewind", donde se puede ver que esta imagen no tiene nada de photoshop.