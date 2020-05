Las aventuras de Paco, Mariano, Lucas, Sara o Aitor marcaron a toda una generación en la icónica 'Los hombres de Paco'.

La serie original de Antena 3 tuvo un largo recorrido en televisión, y sus fans aún la recuerdan con tanto cariño que la noticia de su regreso con una nueva temporada ha sido todo un bombazo.

Sin embargo, a lo mejor necesitas ponerte al día en ATRESplayer PREMIUM de las temporadas anteriores, porque seguro que hay detalles que se te escaparon.

Como la aparición de Adrián Lastra; el famoso actor que enamoraría años después en 'Velvet', tuvo una participación en la serie policiaca que no recordabas. Todo ocurrió en la cuarta temporada allá por 2007, cuando el actor había empezado a despuntar por su papel en el musical 'Hoy no me puedo levantar'.

Lastra interpretó a un estudiante acusado del asesinato de varios profesores, tuvo escenas junto a Michelle Jenner y Mario Casas o Hugo Silva y Pepón Nieto.

¿Te está explotando la cabeza? Tienes la prueba en el vídeo de arriba.

