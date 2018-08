Vuelve Wyoming con energías renovadas y mucho rock & roll

El showman combina este proyecto con artículos publicados en prensa, exitosos libros y giras con su banda de rock & roll, antes Paracelso y hoy los Insolventes. Cuando suena la música Wyoming es más que una cara famosa, aunque en Heraldo de Aragón desvelaba qué reciben sus fans cuando lo van a ver en los clubes y salas de música: "Se encuentran con una banda muy buena, en los bares de Madrid saben lo que podemos dar de sí, hemos actuado bastante en ese circuito. La fama es algo que está ahí, ya estoy acostumbrado y en mi caso nunca he renunciado a la calle: frecuento los mismos bares, y dejando aparte lo de las cámaras de los móviles, no me molestan las consecuencias de ser famoso. Es un poco coñazo, antes te señalaban o te pedían autógrafos, pero ahora parece que si no te hacen una foto se pierden algo importante. Te conviertes en una atracción audiovisual. Pero vaya, sin más, es lo que hay".

Con su amor por seguir en la calle, que le hace tener los pies en la tierra, tiene un objetivo: no aislarse, tal y como le comentó a Iñaki Gabilondo en la extinta Canal +: "Yo no quiero vivir en un espacio cerrado con torretas rodeado de caníbales que vienen a comerme, separado, como sucede en EEUU, de lo que consideran la chusma. Quiero que mis conciudadanos vivan bien, no sólo porque es justo, sino porque yo voy a vivir mejor. Mis hijos van a poder jugar en la calle cuando hay paz social. Yo no quiero la realidad que viven muchos en América latina, donde si estás tomando una cerveza en una terraza puede llegar un 4×4 y ametrallarte, no quiero esta realidad para mi país".

Pero Wyoming, que dice que ha tocado muchos palos en el mundo artístico porque de todos los sitios le han echado (presentador, cantante, locutor de radio, actor de cine, guionista, etcétera), sigue apostando por el humor y no se olvida de sus referentes, tal y como explicó en Jot Down: "Me gusta Woody Allen, lo que pasa es que no lo considero un humorista. Me hace gracia, pero sobre todo me enseña mucho. Me han marcado Tip y Coll, me parecían geniales, eran el humor puro y no era nada redicho, todo era espontáneo. O Gila. Pero claro, Gila es un señor que desapareció porque no se podía hablar en un escenario. Fue el primer “stand-up comedian”, un monologuista, pero durante la España de Franco era muy difícil. Esa dificultad para hacer humor dio humoristas muy buenos".