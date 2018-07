Úrsula Corberó: la Kill Bill española que traspasa fronteras con 'La Casa de Papel'

No es de extrañar el éxito de esta ficción protagonizada por Úrsula Corberó, actriz que encabeza un reparto que ha conseguido colarse en el Top 20 de las ficciones más votadas en el ranking de IMDb, que se ha convertido en la serie de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix (que cuenta con 125 millones de abonados), y que ha enamorado a una legión de personas de todo el mundo que se disfrazan con las máscaras de Dalí o que se han integrado en la "Marea Roja" que demuestra su amor por la serie en las redes sociales.

La serie, tal y como podrán disfrutar muchos a partir de este próximo domingo, narra el atraco diseñado por El Profesor en la Fábrica de Moneda y Timbre que tiene la intención de convertirse en el mayor robo de la historia de España sin muertos. Pero de este atraco han salido toneladas de felicidad, tal y como explican algunos miembros de su reparto. Es el caso de Álvaro Morte, que se mostraba "abrumado" ante tal éxito. O Jaime Lorente, "incapaz de gestionar tanto amor".

Detrás de esta joya se encuentra Álex Pina, que prepara la primera serie para Atresmedia Studios, 'El embarcadero'. Este realizador ha explicado en el periódico argentino La Nación cómo diseñó el personaje de Tokio, que está interpretado por Úrsula Corberó: "Sabíamos que teníamos entre manos una serie que se vertebraba en pilares masculinos, el género de atraco y de bandidos. Con lo cual teníamos muy claro que queríamos que la serie tuviera una mirada emocional. Teníamos un primer guion con el off del Profesor, pero nos dimos cuenta de que tenía mucho más sentido el off en Tokio por muchas razones y finalmente fue ella", Úrsula Corberó.

Esta actriz catalana saltó a la fama con la inolvidable 'Física o química', protagonizó 'La embajada' en Antena 3, ha participado en una veintena de films y en la actualidad trabaja en la británica 'Snatch'. Pero tal y como confesó en Vanitatis lo tendrá difícil para igualar, artísticamente y en su repercusión, lo logrado en 'La casa de papel', fenómeno que ha provocado que el mundo televisivo se arrodille al alimón: "Para mí este papel ha sido un salto y ha significado la felicidad. Tokio es algo diferente a lo que he hecho hasta el momento. Cuando hablan de que es la Kill Bill española, es lo más bonito que me han dicho, es un enorme piropo. Lo he disfrutado mucho. He hecho un carpe diem con esta serie y este personaje, porque soy consciente de que es difícil hacer algo así en España". Algo así se hizo gracias al potente sello de ficción que ha logrado Atresmedia con mucho esfuerzo y que para los todavía despistados se verá de nuevo este domingo en Atreseries. Pasen y vean.