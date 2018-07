Santiago Segura arrasa con 'Sin rodeos', la comedia empoderada del año

En una entrevista para el Diario Sur explica el director que desde niño ha "sido feminista. Mi madre ha sido la persona que más he querido. Ella conducía bastante mal, no por ser mujer, sino porque le daba miedo. Recuerdo escuchar al volante "¡mujer tenías que ser!". Y me daba rabia. A mi madre le gustaba pintar, pero solo fue ama de casa. No pudo desarrollar sus aptitudes. Yo he tenido la desgracia de dirigir e interpretar cinco películas sobre un ser nefasto. Pero no soy machista, racista ni alcohólico. Ni del Atlético de Madrid, porque no me gusta el fútbol".

No se corta al explicar Segura que no cree que "ser feminista sea algo heróico, si no lo eres es que eres un idiota. ¿Quién tiene los cojones en el siglo XXI de mirarte a los ojos y afirmar que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres? Y los hay. Estos días me preguntan mucho por el movimiento #MeToo. Me parece muy necesario. A partir de ahora los acosadores se lo van a pensar mucho y las mujeres no se van a cortar un pelo".

'Sin rodeos' nació hace dos años, cuando "se avanzaba con el feminismo (explica Segura en El Cultural) pero aún no se habían dado los pasos decisivos que hemos visto desde hace unos meses. Son avances que están aquí para quedarse, que posibilitarán quizás que las mujeres consientan cada vez menos situaciones como las que se ven reflejadas en la película, desde el abuso de poder hasta la brecha salarial. Quería abordarlo como el resto de problemas que martirizan a la protagonista, de una manera algo utópica, algo a lo que podía poner freno diciendo, hasta aquí hemos llegado".

Y estos avances en el feminismo han dado sus frutos: el propio Segura admite en ABC que hay comportamientos que ahora prefiere evitar: "Antes, yo veía a una mujer guapa en el metro y no podía evitar mirarla. Pero claro, no pensaba en que esa mirada podía violentarla. Creo que hay que ser sensible con las otras personas y hay a mujeres a las que los piropos les violentan". A Segura no le gusta que digan que Sin rodeos es una película feminista, sino "una comedia empoderada". Sea como fuere, el cineasta ha conectado con el público gracias a un guión magistral y a un reparto en el que brillan Maribel Verdú, Cristina Pedroche, Florentino Fernández, Wyoming, o David Guapo.