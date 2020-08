Santi Alverú: cine, humor irreverente y falso pijerío

Pero lo que elevó a Alverú a otro estadio es 'Selfie'. Esta majestuosa comedia española, que retrata la época post-15M gracias a un falso documental en el que Esperanza Aguirre realiza un cameo involuntario, es una joya ácida de Víctor García León que retrata una época que pasó, atrás quedaron los deseos mayoritarios de encaminarnos hacia un proceso constituyente, gracias al personaje protagonista interpretado por el colaborador de La Sexta.

Bosco, una joya que tiene raíces en el pijerío ovetense

Alverú se metió en la carne de Bosco, un pijo descerebrado y jeta que no sabe hacer 'ni la o con un canuto' cuando su padre, ministro conservador, es detenido por corrupto. Recuerda el actor que los responsables del film lo eligieron como protagonista por el factor sorpresa: "Querían que fuera no conocido para que el relato de falso documental fuera creíble. Se buscaba cierto desconcierto en torno a si era real o no".

"Cuando llegué al proyecto el personaje ya estaba creado como alguien que se define por cómo reacciona a las cosas, así que es lógico que muchas reacciones que tengo improvisando, por ejemplo en los mítines le definan y tengan algo de mí", explicó al portal Teinteresa. ¿Le fue difícil interpretar a Bosco? La respuesta es 'no': "Soy del centro de Oviedo, he visto muchos pijos en mi vida, me lo sé todo y aporté mucho a nivel de cómo va vestido o qué diría y qué no. Si sabes quién eres y te puedes reír de ello, es maravilloso".

Alverú, que fue nominado al premio al mejor actor revelación por su papel en 'Selfie', no deja atrás su etapa como cómico en los bares porque cree que "en la interacción con la gente hay mucha improvisación. Los monólogos te dan tablas y cierta habilidad para anteponerte a cosas que no tenías previstas". Y esta labor la pueden disfrutar en 'Zapeando', en las sobremesas de La Sexta, y en el podcast 'Pegarle a la lejía', que comparte con los humoristas David Suárez y Sergio Bezos.

Escribiendo de cine y protagonizando festivales

Cuenta el asturiano sobre su trabajo en la revista especializada Cinemanía que "es algo que quería hacer desde pequeño, escribir de cine. Soy el caso contrario al cliché del crítico que es un cineasta frustrado, yo soy un crítico frustrado. Yo conocía este mundo desde el otro lado, la locura es ser el centro de atención”.

Esta situación protagónica la vivió en el Festival de Málaga: "Fue un poco impactante llegar a la alfombra roja, como verme en la pantalla grande. La fama es impuesta, pero el talento es obtenido, es tuyo. El mejor actor del mundo puede estar ahora encerrado en casa".