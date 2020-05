'Los hombres de Paco', que mezclaba comedia, acción y romanticismo, seguirá liderado por Paco Miranda (Paco Tous), que según las productoras de la serie "es más viejo, más sabio y aún más testarudo. Ha crecido como persona y a su alrededor todo está cambiando. Pero es un superviviente nato y sabrá enfrentarse a cualquier reto. Eso sí, siempre con la ayuda de sus amigos".

Felicidad

Este proyecto logró promediar 3,2 millones de espectadores y un brutal 19,1% de share en sus nueve temporadas en antena. Y ahora está de vuelta para felicidad de Pepón Nieto, que ha mostrado su alegría en las redes sociales: "¡Ya es oficial! ¡Ya se puede decir! ¡Ya no hay secretos! ¡Volvemos! 10 años má́s viejos pero con las mismas ganas. Con el mismo espí́ritu, pero con un giro de tuerca. Qué alegrí́a poder contarlo. I love Pacos".

Atresmedia asegura que "esta nueva temporada mantiene el espíritu que hizo grande a 'Los hombres de Paco': su humor, su forma de entender la amistad, el amor, y el afán de justicia; pero adaptados a los nuevos tiempos. Porque han pasado diez años y muchas cosas han cambiado, pero no su esencia. La vuelta de los Pacos no va a defraudar a los viejos seguidores de la serie, pero también enganchará a nuevos espectadores".

Paco Tous vuelve a su escuela

A Paco Tous le hemos visto en la última década en 'La casa de papel', 'Con el culo al aire', 'Apaches', 'Allí abajo' o 'Mentiras'. Pero, a pesar de todos estos proyectos, el actor cree que 'Los hombres de Paco' fueron su gran escuela profesional.

Tous explica en El Correo de Andalucía que no se esperaba la noticia: "La verdad es que fue un poco increíble, no me lo imaginaba. Durante estos 10 años, después de las últimas emisiones, la serie siempre ha tenido mucho seguimiento y notábamos que en las redes sociales y en la calle nos preguntaban que por qué no volvíamos".

"Lo que más me gusta de todo es que la gente no pide una segunda parte, sino volver. Por eso, pensé que era una buena idea no hacer solo una segunda parte, sino que los personajes volvieran", añade con emoción.

Paco Tous y Pepón Nieto no han parado de trabajar juntos

El actor que dará vida a Paco Miranda dice que 'Los hombres de Paco' le sirvió "mucho, fue casi una escuela. Era mi primera serie nacional y pasé tantas horas frente a la cámara... Fue como una escuela a la que le debo mucho (...) El regreso se hará con 10 añitos más, por lo que se parte desde otro sitio. Pero, según he visto en los guiones, el espíritu 'paquero' se mantiene. Vuelvo con mucha ilusión, al menos es como vuelve el actor".

Tous se reencuentra con Pepón Nieto... o más bien no: "Teniendo en cuenta que no hemos dejado de actuar juntos desde entonces, llevamos dos espectáculos de teatro y hemos coincidido en una serie y una película, yo creo que volvemos con los deberes hechos. Sabemos funcionar muy bien juntos, darnos los tiempos, y la comedia la entendemos los dos de la misma forma. Incluso, puede que nuestra química funcione en esta nueva temporada más que antes".