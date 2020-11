Malú continúa su campaña para "desenmascarar a todos los famosos" en 'Mask Singer'

Este 'killer format' conducido por Arturo Valls barrió a sus competidores con unas cifras de audiencia dignas de los noventa: la adaptación del formato musical coreano arrasó con 3.740.000 espectadores y un brutal 27,4% de share.

Este fenómeno alcanzó un Minuto de Oro de 4,4 millones de espectadores (30,2%) y logró que siete millones de personas se conectasen al estreno al menos durante un minuto. 'Mask Singer' no se quedó atrás en las redes sociales: consiguió 34 trending topic, generó casi 80.000 tuits y 40 millones de impresiones en las redes sociales.

Malú, la mirada femenina del concurso

Una de los aciertos de esta adaptación producida por Fremantle para Atresmedia ha sido la elección del jurado: Javier Calvo, Javier Ambrossi, José Mota y Malú conforman un cuarteto a la altura de un formato tan ambicioso.

La mirada femenina del jurado la aporta Malú. Esta artista madrileña sigue a la caza de desenmascarar famosos en una aventura televisiva a la que llega tras veintidós años de sobresaliente carrera compuesta por once discos, trece giras o tres documentales.

Malú en 'Mask Singer: Adivina quién canta' nos regala la posibilidad de conocer una nueva faceta de su vida tras haber realizado colaboraciones con Alejandro Sanz, Rocío Jurado, Raphael, Pablo Alborán, Vanesa Martín, Ana Torroja, David Bisbal, Melendi, Miguel Poveda o Pablo López.

Estreno con guiño familiar

La cantante advirtió en el estreno una fotografía de su tío Paco de Lucía. Del mítico guitarrista de flamenco guarda grandes recuerdos a pesar de que su tío era al menos un pelín 'especial' con ella a nivel artístico.

Malú contó en 'El Hormiguero' que coincidió con Pepe en Starlite: "Vino a vernos por primera vez al escenario. Obviamente yo estaba muerta. Canté todo el show para él, canté como yo sabía que él quería que cantara y a mí no me dijo gran cosa. Me dijo 'muy bien... ha estado muy bonito... muy bien'".

"Voy a desenmascarar a todos los famosos"

José Mota se muestra feliz por trabajar junto a Malú: "Me quito el sombrero con ella. La han puesto en el centro de tres locos y le ha dado a eso cierta sensatez. Ha llevado las riendas del sentido común y ha cumplido una función maravillosa", explica.

Malú también está feliz con sus compañeros y también con el formato, del que dice que "es muy sorprendente y divertidísimo. Aquí no tenemos que valorar ni pelearnos entre nosotros para quedarnos con el talento, ni ese sufrimiento de tener que elegir o descartar. Vas entrando en una dinámica de locura ya absoluta, por saber quiénes son esas personas de una santa vez".

En El Mundo la artista desvela que el programa nos va a sorprender mucho por la identidad de sus concursantes: "Es gente que jamás en la vida se te podría llegar a pasar por la imaginación que entraría en un formato de televisión así o que se prestaría a estar cantando dentro de un disfraz gigante". Y anuncia: "Voy a desenmascarar a todos los famosos". Pronto comprobaremos si cumple su promesa.