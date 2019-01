La larga búsqueda de Lolita la llevó hasta la libertad

Lolita, una vida ligada a Antena 3

Lolita es parte de una de las sagas más prolíficas del panorama cultural español del último siglo. La cantante irrumpió en nuestras vidas con el hit "Amor, amor" en 1975 cuando solo tenía 17 años. Desde entonces ha construido con minuciosidad una laboriosa carrera plagada de éxitos.

Aunque la edad no le pesa, porque ella tiene una teoría sobre el paso del tiempo: "La edad no es algo biológico, se lleva en la cabeza y el corazón. Ésa es la edad que tú tienes, la que tú sientes, no la que te hayan puesto porque naciste un año determinado, sino la edad de verdad".

La construcción de los personajes

Lolita asesorará a su hermana Rosario en 'La Voz Kids', otro de los estrenos galácticos de Antena 3 para este año. La cantante ha desarrollado gran parte de su carrera en la cadena: como actriz participó en 'Farmacia de guardia', 'Los ladrones van a la oficina', 'Manos a la obra', 'El internado', 'El síndrome de Ulises' y en el telefilm 'Historia de Estrella'. En la cadena también condujo, junto a su madre, el mítico 'Sabor a Lolas'.

Muchos de los papeles los ha construido desde la verdad, tal y como confesó en la revista Corazón: "Busco en mi interior lo que me lleva a identificarme. No lo construyo, lo vivo.Es una búsqueda personal. Y sí, agota, porque se remueven muchas cosas dentro".

El teatro, su nuevo amor

En 2005 se estrenó sobre las tablas con 'Ana en el trópico' y desde entonces ha participado en obras como 'Don Juan Tenorio', la taquillera 'Sofocos' y 'Fedra'. El teatro, tal y como explicó en El Mundo, le ha proporcionado "libertad, elección. La música no fue imposición, pero fue con lo que yo nací. Por supuesto, no la dejaré nunca".

En el cine guarda un regusto amargo pese a ganar el Goya a mejor actriz revelación. En La Razón recordó que no le llamaban lo esperado para una actriz premiada: "Nadie me ha dicho que no lo hago por ser mala, o cobrar mucho o poco o porque me llamo Flores. El día que vuelva a las carteleras, arraso, porque la gente tiene más ganas de verme que yo misma".

Aunque en el mundo cultural sí que ha recibido grandes reconocimientos. El más especial fue la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes, que distingue a las personas y entidades que destacan en el campo de la creación artística. Su gran currículum no merecía menos.