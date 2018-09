La eterna renovación de 'El Monaguillo'

Aunque su consagración radiofónica la consiguió en el recordado 'La Parroquia del Monaguillo', programa al que dio descanso hace dos años pese a que era para él más que un programa: "En realidad es como si estuviera en casa. Creo que hemos cambiado el formato de las madrugadas radiofónicas españolas. Antes sólo se escuchaban penas, cosas tristes. Llamaba la gente y decía: 'tengo ganas de morirme. ¿Qué hago, meto el secador en la bañera o me tiro por el balcón?...'.".

Y añadía: "Nosotros hemos decidido instaurar el cachondeo y el buen rollo. La noche permite una radio más liberal. Durante el día hay que tener más cuidado... hay quien se la coge con papel de fumar", explicó a El Mundo. Desde hace dos temporadas comenzó a colaborar en las mañanas y en la actualidad ejerce como reportero en 'Más de uno' junto a Carlos Alsina en el tramo del magazine.

Literatura y teatro

'El Monaguillo' también ha dado muestra a su talento en la literatura con varios libros: 'Las fábulas de el Monaguillo', 'Y libramos del mal humor, amén', 'Tonto el que lo lea', '¿Para qué sirve un cuñao?', '¿Vamos a la cama?', '¡Viva la madre que me parió!', 'Padre nuestro que estás en el sofá' y 'Yo también fui a EGB... y tampoco fue pa tanto', escritos la mayoría de ellos a cuatro manos junto a Arturo Fernández-Campos.

También se ha atrevido a subirse sobre las tablas en obras como 'Vivir así es morir de humor', '¿Solo lo veo yo?' o 'La curva de la felicidad' y ha colaborado en programas de televisión como 'El club de la comedia', 'Me resbala' o 'El Hormiguero 3.0', donde consigue su renovación para "desgracia" de Pablo Motos. Ya saben: renovarse o morir.

El origen del sobrenombre

En Faro de Vigo explicó que nunca ha ejercido de monaguillo, "pero era el más joven cuando entré en la radio, en Onda Cero, y era el que metía jaleo, así que me pusieron ese sobrenombre y no he podido desprenderme de él. Veinte años después sigo y espero seguir por lo menos otros veinte más". Su interés por el mundo que le rodeaba en la emisora radiófonica conllevó el apodo.

En los últimos años ha ido adaptando su humor a los gustos del público, madurez que no ha sido fácil: "Es mucho más complicado satisfacer a todo el mundo que irte a un público en concreto, a un público joven, más gamberro. Lo otro lo hice durante muchos años", admite.

'El Monaguillo', que siempre utiliza su desparpajo para dar luz a todo lo que le rodea, ha sabido evolucionar hacia un género humorístico que rara vez levanta ampollas pese a que la hipersensibilidad acota los espacios para la comedia.