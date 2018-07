Las dos niñas que cambiaron la vida de Silvia Abril

Y a las órdenes de Roberto Vilar un ejército muy particular: José Corbacho, que salió a las calles de Madrid para perseguir a los fans de los triunfitos, Leo Harlem con su particular monólogo, Anna Simon y los sustos que se llevó y Silvia Abril, que ejerció de "la madre de mi amigo José" y rememoró su etapa de bailarina de Chikilicuatre, que solo son algunos de sus personajes que también disfrutarán los próximos invitados al programa, José Mota y Lolita.

Silvia Abril y sus dos niñas

Hace tres lustros entraba en todas las casas Silvia Abril y su infinito catálogo de personajes, disfrutados entre los seguidores de 'Homo Zapping'. La carrera de esta actriz catalana ha estado especialmente ligada a Atresmedia: la hemos visto interpretar a un personaje "más convencional" en la serie 'Divinos', parodió a los personajes del corazón en 'La escobilla nacional', se pegó porrazos en 'Me resbala', interpretó monólogos en 'El club de la comedia', colaboró en 'Hipnotízame', y ejerció de jurado en 'Tu cara me suena', 'Tú sí que sí' o '¡Eso lo hago yo!'.

También ha disfrutado de una brillante carrera en teatro y cine, pero dos niñas cambiaron su vida: "La niña de Shrek", papel desde el que enamoró literalmente a su entonces jefe, Andreu Buenafuente, y la niña que surgió del amor entre la actriz y el showman: Joana. Su pareja, tal y como reconoció en El Periódico de Catalunya, no deja de darle alegrías: "Sí que es verdad que ambos aplicamos mucho el humor en la vida, aunque yo más que él. Pero es que tampoco tengo una empresa detrás. Es un momento muy difícil para los empresarios, y Andreu lo es. Los problemas del día a día a veces le hacen perder el punto de chispa, que se lo reserva para el programa. Pero Joana es una válvula de escape".

También le cambió la vida conocer a Xevi Verdaguer, el cual le ayudó a ser madre: "Esta sociedad nos lleva a ser madres cada vez más tarde, cuando ya nos hemos realizado a nivel profesional y encontramos a nuestra pareja ‘aparentemente’ definitiva. Me vi intentando ser madre a los 38 y ya la fertilidad había bajado a saco. Me sometí a dos in vitro fallidas y Andreu y yo abandonamos un poco el tema. Entonces descubro a un psicoinmunólogo, Xevi Verdaguer. Él tiene una manera de ver la medicina de manera holística: todo afecta y todo influye. Le explico el problema y me propone primero hacer una limpieza de toda la suciedad hormonal que quedaba en mi cuerpo después de las in vitro. La hice durante unos meses, cambié mi alimentación y, ¡oye! me quedo embarazada de forma natural", explicó a Mía. Y gracias a esos cambios de alimentación nació Joana y surgió hasta un recetario, el libro 'Cómo me gusta a mí', en el que explica las recetas que elabora cuando el foco se apaga.