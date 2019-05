David Bisbal, un torrente de energía para 'La Voz Senior'

David Bisbal, que según una encuesta de Personality Media es identificado por el 97% de la población española, ha lanzado siete exitosos discos y ahora se estrena en 'La Voz Senior'. También lo hará en los próximos meses en 'La Voz Kids', que en esta nueva etapa del concurso ha protagonizado un emotivo vídeo al convertirse por unos segundos en concursante del programa para cumplir el sueño de un fan.

"¡Su sueño era sentarse en el sillón de 'La Voz' y pulsar el botón! ¡Qué máquina! ¡Me ha encantado hacer de concursante!", explicó el cantante en Instagram. En otro vídeo de la misma red social se le ve interpretando junto a Vanesa Martín un tema de Tijeritas, 'Con ella me muero'. Se ve que Bisbal ha arrancado con ganas esta nueva aventura, tanto en su versión junior como en su versión adulta.

Un gran año

Bisbal se ha mantenido en el candelero y el año pasado protagonizó un tour con gran repercusió: "Siempre digo que la mejor recompensa que un artista puede tener, y en mi caso es así, es el cariño del público y la fidelidad que me demuestran con cada proyecto. En este Tour la respuesta del público es verdad que está siendo excelente, y eso es algo que como siempre me llena de responsabilidad hacia mis fans y de ganas de devolverles todo lo que a mí me aportan", explicó.

"Para ello trabajo día a día, y me siento muy afortunado por este público que me sigue, que me aporta tanto, y que al mismo tiempo me exige. Ellos son mi mayor motivación y en cada concierto intento que durante esas 2 horas en las que estamos juntos sean un poco más felices cantando y bailando conmigo, y, si lo consigo, me siento muy satisfecho".

Bisbal parece encantado de su fichaje por Antena 3: "Trataré de innovar y de sorprender con cosas nuevas, de buscar cosas nuevas y sonidos diferentes, pero como siempre digo sin perder esa esencia latina que está en mis orígenes y que forma parte de mí".

Así será 'La Voz Senior'

'La Voz Senior' contará con ocho galas que tendrán una duración menor que 'La Voz'. Este talent-show se verá por primera vez en España y dará oportunidad a los mayores de 60 años. Eva González conducirá las galas que contarán con David Bisbal, Pablo López, Antonio Orozco y Paulina Rubio como coaches.

Esta nueva versión del exitoso concurso ya se ha emitido en países como Holanda, Bélgica, Alemania, Rusia y Talandia. Recuerden que 'La Voz' logró un excelente 18,7% en Antena 3, sus mejores cifras en los últimos tres años tras convertirse en el talent-show más exitoso de la temporada. 'La Voz Senior' llega el miércoles a las 22:45 horas. No se lo pierdan.

