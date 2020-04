Roberto Leal explicó hace unos días que durante el confinamiento no se ha dejado llevar: "Los primeros días han sido un descanso necesario, pero a partir de ahora hay que ponerse rutinas para ser consecuentes y responsables con esta situación".

También aseguró que no hay que cortarse a la hora de expresar sentimientos en estos días tan especiales: "Si tenemos que llorar o pasar algún rato de amargura en soledad en la intimidad, también tenemos derecho. Esta situación es desconocida para todos".

El arte

El presentador desveló hace unos días en el programa 'Radioestadio' que no cuando era pequeño no tenía intención de ponerse delante de las cámaras: "Iba para Bellas Artes, pero saque buena nota en selectividad y me llamaba el mundo de las telecomunicaciones".

El dibujo y la pintura son algunos de los hobbies favoritos... y esta afición le une a Alberto Chicote. Porque, tal y como aseguró Leal en Onda Cero, hace unos meses estuvo en casa del cocinero y este le mostró su colección de miniaturas pintadas a mano.

Amigos

Chicote fue la estrella de Atresmedia que primero felicitó a Roberto Leal por su fichaje. No era de extrañar la alegría del cocinero ante la incorporación del andaluz, con el que los últimos años ha compartido comida en Nochevieja.

Leal lo explicaba en diciembre a Bluper: "Alberto Chicote hace una comida muy chula en su restaurante para quienes quieran ir, que ya es una tradición. Lo pasamos muy bien. El año pasado estuve con él y con Cristina Pardo, y luego ya me quedo allí. Llegué tan pronto que había algunos técnicos ni habían llegado".

El conductor de 'Pasapalabra' aseguró que con Chicote habla "de todo. Con Alberto tengo amistad desde hace tiempo y hablamos de todo, de la vida, de 'Star Wars'... De lo que menos hablamos es de las Campanadas. Al final es una comida entre amigos. Esto es como un partido de fútbol, que acaba y te das un abrazo".

Chicote también mostró el cariño que profesa por Leal al subir una foto en la Puerta del Sol junto a su compañero, al que también le dedicó unas palabras preciosas: "Una de esas cosas maravillosas que pasan en Campanadas es volver a ver compañeros y amigos de esos que uno quiere desde el Corazón. Roberto Leal, se te quiere".

Felicidad

Leal hace unos días explicó en sus redes lo feliz que se encuentra a nivel profesional: "Hoy arranco una nueva etapa en Antena 3. Un proyecto precioso como 'Pasapalabra' y al que le vamos a poner todo el cariño y respeto del mundo".

"Gracias por la confianza y por la apuesta. Me siento muy afortunado. Vuelvo a un lugar donde fui muy feliz y en el que dejé a grandes compañeros, a los que hoy me he quedado con ganas de abrazar por razones obvias", añadió

El comunicador dice afrontar "este nuevo reto con muchas ganas de seguir aprendiendo, junto a un equipazo al que ya he tenido la suerte de conocer. ¡Vamos al lío!". "¡Nos vemos muy pronto en 'Pasapalabra'! ¡Qué ilusión!".