El debut de Cristina Pedroche en 2014 conllevó que La Sexta viviese el mejor cierre de año de su historia: 9,3% de share. Al año siguiente pasó a Antena 3 y la cadena logró sus mejores datos en once años: dos millones de espectadores y un 15,4% de share. En 2016 más y mejor. 2,3 millones y un 17,3%. ¿En 2017 frenaría la meteórica progresión? Para nada: mejor dato de la casa en Campanadas en veintitrés años con 3 millones de espectadores y un 23,3% de share. Y récord histórico de las uvas.

En 2018, más difícil todavía, Pedroche lo volvió a hacer: otro récord histórico con 4,4 millones de espectadores y un brutal 26,6% de share que hasta ahora supone el techo de las privadas en treinta años en este tipo de retransmisiones.

Ilusión y suerte

Pedroche, convertida en una especie de clásico millenial, asegura que "estar en todos los hogares de España en esa noche tan especial es un sueño hecho realidad. Cada año tengo más nervios porque yo misma me he marcado un nivel y no quiero decepcionar. Que cada año nos acompañe más gente es todo un orgullo".

La vallecana asegura sentirse "muy arropada por el público y me quedo con el cariño que recibo. Trabajamos muchos meses en el vestido para que sea el mejor. Nada puede salir mal. Tengo el mejor equipo del mundo que me hacen brillar siempre. Ojalá estar dando las Campanadas y despidiendo la última noche del año toda mi vida. Hemos cambiado la tendencia y ahora la tradición y donde está la suerte es en Antena 3".

Chicote tampoco faltará

Pedroche se ha convertido en un fenómeno de las Nocheviejas. Este éxito contrasta con los ejemplos de mala educación que tiene que soportar por parte de ciertos tuiteros. En la presentación del evento ya tuvo que defenderse ante una pregunta que le decía si iba a enseñar más carne: "Me sorprende esta pregunta. Ante todo hay moda, hay un proyecto, no es solo enseñar carne... porque si no saldría desnuda y punto".

¿Y el vestido? Ella contesta: "Será una mezcla de Beyoncé, Ariana Grande, Rosalía y Lady Gaga". A su lado no estarán estas tres artistas, pero no faltará Alberto Chicote, que está encantado de volver a coprotagonizar las uvas.

"Dar las Campanadas en Antena 3 es una oportunidad para formar parte de un evento tan arraigado en nuestra televisión como la entrada en el nuevo año. Poder acompañar a los espectadores en la entrada del nuevo año es una de las cosas que más me gusta hacer. Es un momento de ilusión y esperanza para todos", explica.

Más Pedroche

A Cristina Pedroche la seguiremos disfrutándo en Atresmedia, grupo que la renovó a punto de cerrar 2018. La presentadora y colaboradora de 'Zapeando' se mostró encantada: "Es un privilegio seguir desarrollando mi carrera en Atresmedia Televisión, mi casa desde que empecé, y hacerlo rodeada de los mejores profesionales del sector".