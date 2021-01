Carmen Maura regresa por la puerta grande a la televisión

La crítica está aplaudiendo 'Deudas', la comedia gamberra que supone la vuelta catódica de Carmen Maura, que en Antena 3 protagonizó hace unos años 'Círculo rojo' y que ahora se ha entregado a aprenderse algunas 'ordinarieces' que suelta el personaje que interpreta.

A la mítica actriz, ganadora de cuatro Goyas, le acompañan en el reparto Salva Reina, Carmen Ruiz, Mona Martínez, Javi Coll, Ibrahim Al Shami, Ana Verónica Schultz, Pedro Ángel Roca, María de Nati, Miguel Ángel Martín, Cristina Peña, Roberto Mateos, Fede Rey, Michael John Treanor o Carmen Canivell.

Duelo de familias

Maura ha explicado de forma sencilla la sinopsis de 'Deudas': "Somos dos familias, los ricos, que son ellos, y los pobres, que me ha tocado a mí. En realidad, yo no tengo problemas de dinero hasta que muere mi marido, que es el comienzo de la serie, y me doy cuenta de que nos ha dejado deudas y me entero de cómo va la cosa. Tengo cuatro hijos que son maravillosos, un poco macarras y fuera de la ley, pero muy majos".

La otra familia, según Maura, "vive en un casoplón a las afueras de Vicálvaro, tiene un hijo al que le hace la vida imposible y la verdad es que esta maravillosa actriz (Mona Martínez) iene mérito hacer creíble todas las cosas que hace y dice. Como la he sufrido tanto en el rodaje, el día que la vi fuera, con su melenita, uff, ¡qué descanso me dio!, ¡qué gusto! ¡Grabando la he dado hasta patadas!".

Rodaje complicado

Rodar en época de crisis sanitaria no es fácil. Aun así el equipo de 'Deudas' ha sobrellevado el asunto, tal y como explica Carmen Maura: "A mí no me gusta rodar con mascarillas, porque me encanta ver las caras del equipo cuando lo has hecho bien y sonríen, o cuando lo has hecho mal y ponen cara de 'a ver si acierta".

Sabe 'un rato' de rodajes Carmen Maura: la actriz es historia del cine español tras haber sido la 'chica Almodóvar' más emblemática ('¿Qué he hecho yo para merecer esto?', 'La ley del deseo' o 'Mujeres al borde un ataque de nervios').

La ruptura laboral con el cineasta manchego no supuso un desgaste profesional para la protagonista de 'Deudas', que protagonizó films emblemáticos como '¡Ay Carmela!' de Carlos Saura o 'La comunidad' de Álex de la Iglesia.

Ingredientes singulares

'Deudas' cuenta con unos personajes para todos los gustos, tal y como explica Atresmedia: una viuda que pudo ser chica Almodóvar, un cantante venezolano muerto, un sobrino delincuente y una ambiciosa concejala que aspira a ser la alcaldesa de Madrid. Suma un Jesús Gil de barrio, una actriz porno, un antiguo agente ruso y una vieja paralítica que tiene una ballesta y un gato que se llama Chiquetete.

En definitiva, ATRESplayer Premium ofrece el choque entre Pepa Carranza (Carmen Maura), mujer de barrio en busca de 400.000 euros, y Doña Consuelo de la Vega, malvada archimillonaria que intentará destruir a su enemiga. No se la pierdan.