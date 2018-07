Tristán y Pepa rompen definitivamente

Esta tarde, a partir de las 17:00 horas, un nuevo episodio de El Secreto de Puente Viejo en Antena 3. En éste, Angustias sufre una crisis y tienen que sedarla. Francisca quiere convencer a Tristán que no hay vuelta atrás con la locura de su mujer y le siguiere que la ingrese de por vida.



Tristán irá a ver a Pepa, su ruptura es definitiva, ella no puede superar que no haya confiado en ella. Tristán le da la noticia de la muerte de su hermanito a Martín y cree que el niño puede saber algo.



Don Anselmo ha averiguado el pasado de Felisa, que mató a sus hijos, y comprende que Martín puede estar en peligro. Martín cuenta a su padre que vio a Felisa asfixiar el bebe mientras ella le escucha escondida.



Raimundo no querrá aceptar el tratamiento que le propone el Alberto, el médico, al saber que lo va a pagar su hijo. Raimundo le devuelve las cartas a Francisca.



Soledad les pide a Mariana y a Rosario que organicen un encuentro con Juan, ellas le proponen que acepte las consecuencias de haberse acostado con el Marqués y olvide al chico, pero ella insiste en que no se moverá del cobertizo hasta que Juan aparezca, aunque se muera de frío o de hambre por esperarle. Juan aparece y tras confirmar que le fue infiel, la repudia, no quiere saber más de ella.



El marqués, sabiendo que ha marcado un tanto rompiendo la joven pareja, le pide a Francisca que pongan fecha al enlace cuanto antes. Hipólito entrega a sus padres las fotos antes de salir para Madrid como presente para el rey en su coronación.