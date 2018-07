Tino y Esteban participan en 'La juventud baila'

Un episodio cargado de risas y recuerdos para el espectador es lo que le espera esta noche en Antena 3 con la emisión de Los Quién, la comedia protagonizada por Javier Cámara y María Pujalte. El capítulo de esta noche cuenta con la colaboración especial de José Luis Fradejas, mítico prsentador de televisión de los años 80, y con Carlos Santos, el inolvidable Povedilla de Los Hombres de Paco. Los Quién, la nueva serie de Nacho G. Velilla, se estrenó la semana pasada con una media del 16% de share y más de 3 millones de espectadores, convirtiéndola en la ficción líder del lunes.



Tino engañará a Esteban para que concurse contra él en el popular programa de televisión 'La juventud baila', evitando así ser el bailarín más ridículo. Por su parte, el cumpleaños de Paula hará que Gustavo y Susana compitan por el cariño de su hija, buscando el regalo más caro. Candela encontrará el amor en brazos de uno de los profesores de Eloy, y aunque Eloy no lo ve con buenos ojos, estará encantado de ver como mejoran sus notas.



La convivencia entre Gustavo y Esteban no es precisamente idílica. El hermano se Susana no parece terminar de adaptarse a la vida fuera del seminario y su forma de compensarlo es gastar más de la cuenta, eso sí, con los ahorros de Gustavo. Gustavo no permitirá que su todavía cuñado viva como un rey a su costa, por lo que le dará un ultimátum: encontrar trabajo o abandonar la casa.



Susana, por su parte, no abandonará su intención de divorciarse de Gustavo, quien aún conserva esperanzas de volver con su mujer.