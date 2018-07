El Tercero en Discordia entrega su premio más alto hasta la fecha

El Tercero en Discordia, el programa diario para las tardes de Antena 3 presentado por Carlos Sobera, entrega esta tarde su primer gran premio de la temporada. El equipo ganador, de Madrid, se alzará con 32.200 euros después de participar en ocho programas consecutivos.



Ingrid, su marido Paco y su hermana mayor Silvia son un trío de Madrid inseparable, divertido y unos fantásticos concursantes. Han sido además los primeros en llevarse un bote tan alto en un concurso de esta franja horaria... pero no serán los últimos.



Ingrid, Paco... Y Silvia. Treinta y pocos años... Y Silvia. Dos hijos... Y Silvia. Ama de casa, Mecánico... Y Silvia. Para lo bueno, según Ingrid, o para lo no tan bueno, según Paco, Silvia es la coletilla inevitable cuando hablan de esta pareja.



Los tres han compartido sus secretos, experiencias, alegrías y penas sin perder en ningún momento la sonrisa. Se conocieron en 1995 en una cervecería madrileña. Doce años después decidieron casarse. Pero con el matrimonio, venía un regalo de bodas sorpresa para Paco: Silvia, la hermana mayor de Ingrid. Si Paco hubiera sabido esto, tal vez no se habría casado.



El matrimonio de Paco e Ingrid en realidad es un trío, donde Silvia tiene el don de la oportunidad. Los tres se quieren, pero a la vez se odian: Para Paco, Silvia sobra en muchas ocasiones; para Silvia, Paco no está a la altura de su hermana. Ingrid tiene que torear todos los días con sus piques y riñas. Y así llevan 16 años.



Durante las emisiones, Paco y Silvia han competido por demostrar quien de los dos conoce mejor a Ingrid, la hermana meticona o el marido paciente.