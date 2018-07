Sara hace daño a Miguel y a Roberto con sus dudas

Sara sabe que con sus dudas sentimentales está haciendo daño a los dos hombres que se disputan su corazón. A su vez, la memoria de Richard Thomas retorna dolorosamente al presente, cuando la inglesa descubre el reloj de su tío en manos de Juan Caballero. Cuando ella le pide explicaciones, el bandolero explica a Sara la procedencia del reloj de oro y ella le pide ayuda para averiguar como llegó a las manos del tratante de ganado que lo poseía. Finalmente, Sara averiguará que ese reloj pasó por Melgar.



Miguel, que prefiere mantenerse frío y distante con Sara, hasta que ella aclare lo que siente realmente por él, no puede esquivar el acoso que recibe por parte de Eugenia, lo que le lleva a una embarazosa situación.



Roberto hace verdaderos esfuerzos por contenerse y no agredir a Melgar, que con el beneplácito de Álvaro, sigue abusando de su posición de poder en la finca de los Montoro, esta vez contra miembros de la familia Pérez.



Flor recibe una emotiva misiva de Marcial. La maestra no puede evitar hacerse ilusiones con el galeno. Marcial pide ayuda a Sara, pues quiere citarse con la maestra. La inglesa lo prepara todo y, por la noche, Flor y el médico se encuentran en la imprenta para declararse su amor.



Martina decide seducir al gobernador para lograr la reubicación del apeadero. Mientras, Álvaro recibirá una desagradable sorpresa por parte de unos encapuchados. A consecuencia de este acto vandálico, Miguel y Morales aparecen en la casa de los Pérez para detener a Tomás, como sospechoso de la agresión a Álvaro.