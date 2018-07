'Salvados' termina su periplo en EEUU

Esta semana, 'Salvados' se adelanta un par de días y esta misma noche (a partir de las 21:30 horas, en La Sexta) podremos ver el último rpograma del equipo en Estados Unidos.



En esta ocasión, Jordi Évole pregunta acerca de la homosexualidad. El periodista quiere conocer os motivos por los que se abolió la ley de matrimonio homosexual en California y por qué la iglesia mormona se gastó 54 millones de dólares en conseguirlo.



Contará además con el testimonio de un ex militar expulsado del ejército con su condición homosexual. Évole preguntará sobre la ley "No preguntes, no digas" a miembros del ejército estadounidense.