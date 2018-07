La programación de NBC ya tiene fecha

La cadena NBC ha sido la primera network estadounidense en confirmar fechas de estreno para sus apuestas de ficción de la próxima temporada. Aunque no tardarán mucho en llegar: la principal novedad de la cadena será el avance dos series en agosto para aprovechar el tirón que tendrán los Juegos Olímpicos de Londres.



Hace apenas un mes que NBC anunciaba los proyectos de ficción que estrenará en otoño durante los UpFronts de mayo, tal y como informamos. 'Go On' y 'Animal Practice' darán el pistoletazo de salida en agosto (8 y 12, respectivamente) para aprovechar la audiencia de los JJOO de Londres.



El priemr regreso será el de la serie 'Grimm', que estrenará su segunda temporada el 13 de agosto. Tese mismo día se estrenará también 'Stars Earn Stripes' y se mantendrá en este día de emisión durante las tres siguientes semanas antes de volver al viernes.



Para el resto de nuevos productos habrá que esperar hasta septiembre, como es habitual. El 11 de septiembre es la fecha de estreno para 'The New Normal', la nueva comedia de Ryan Murphy. 'Revolution', de JJ Abrams, se estrenará el 17 de septiembre y la ficción 'Chicago Fire' se estrenará el 10 de octubre. Una semana antes volverá '30 Rock' a la pequeña pantalla (4 de octubre) con la que será su última temporada.