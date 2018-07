24 horas de programación especial de 'El día del motor' en Discovery Max

Estrenos como 'Overhaulin 2013', 'Top Gear' o 'Joyas sobre ruedas' son algunos de los platos fuertes de 'El día del motor' que va a contar además con unos padrinos de excepción, Edd China y Mike Brewer (protagonistas de 'Joyas sobre ruedas'), participarán (a partir de las 19:45h), en un encuentro con sus fans en Mulafest, el festival de tendencias urbanas que se celebra cada año en IFEMA.



Programación:

06.00h - Car to the Limit

09.15h Especial 'Qurmando rueda': American Chopper vs fast n´loud

13.25h - Fast n´loud

17.00h - Overhaulin´2013 (Estreno)

19.45h - Joyas sobre ruedas

21.35h - Joyas sobre ruedas Top 5 (Estreno)

02.10h - Top Gear USA (Estreno nueva temporada)