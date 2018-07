El mundo de Isasaweis llega a la televisión

Este sábado, a partir de las 13:00 horas, Isasaweis llega a nuestras casas por la televisión. Cada semana, Isasaweis nos enseñará sus mejores trucos y soluciones, tanto de belleza (con looks sorprendentes, tutoriales de maquillaje, "no lo tires", donde nos ayudará a aprovechar elementos que hemos comprado y ya no usamos; cuidados naturales...), de cocina (con recetas muy fáciles y postres deliciosos), y de embarazo (alimentación, moda premamá, cuidados para la piel...).