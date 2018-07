Carranza va a ser trasladado a Madrid escoltado por Olmedo. Sara se entera y se lo comunica a los bandoleros, pero estos no la creen, salvo Marcial. Sara prepara la liberación de Carranza. Pero Rafalín ha descubierto lo que está tramando y quiere unirse a la partida de bandoleros.



Miguel pide la mano de Sara para iniciar una relación de noviazgo. Pero Flor pilla a Sara con Marcial y piensa que ambos están liados. Flor, enfadada, se enfrenta con Sara, que tiene que organizar una reunión con Marcial para explicarle realmente lo sucedido.



Álvaro y Martina siguen conspirando para conseguir las tierras de Roberto. Martina no ha conseguido comprar las tierras a Roberto, pero tiene un nuevo plan: convencer al gobernador de que cambie el trazado del tren.



Pepe quiere contratar a María del Sol para cantar en la taberna y ésta entiende que le quiere dar dinero a cambio de comprar su amor, lo que provoca el enfado de la cantaora.Pepe se siente un cobarde al no defender el honor de María del Sol frente a Melgar. Pero después llega a las manos con él por algo que dice de la cantaora.



Roberto se entera de que Sara y Miguel han comenzado una relación de noviazgo. Sus padres le notan triste y le confunden más al darle dos visiones completamente diferentes del amor.