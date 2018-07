Mateo vuelve a San Martín de Sella

Antena 3 estrena en prime time la quinta temporada de Doctor Mateo, la serie protagonizada por Gonzalo de Castro y Natalia Verbeke. A la serie de Notro TV se incorporan en esta nueva temporada los actores Rafael Amaya, Ferran Rañé y Anna Castillo.



PRIMER CAPÍTULO DE DOCTOR MATEO

Mateo sale del hospital. Adriana está deseosa de poder hablar por fin con él y arreglar las cosas entre ellos, pero Mateo decide evitar a Adriana por su propia salud: no debe enfrentarse a emociones fuertes y cada vez que Adriana está cerca sus pulsaciones se disparan. Para colmo, Nico vuelve a San Martín, dispuesto a abrir allí un restaurante y quedarse en el pueblo.



Todo el pueblo le prepara al doctor un emotivo acto de bienvenida, que él desprecia y revienta. Los sanmartinenses se vengan boicoteando la consulta del doctor, que se queda vacía.Alfredo expone sus planes de tener mucha descendencia, y de forma inmediata además, y Elena no sabe cómo decirle que ella no quiere tener más hijos. La pareja se enfrenta a esta difícil disyuntiva.



Tras la baja maternal, Carol vuelve a la emisora. Su reincorporación al trabajo, el cuidado del bebé... Carol no da abasto, pero aunque Mario propone contratar a una niñera Carol quiere demostrar a toda costa que ella puede sola con todo.