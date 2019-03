'Increíbles' estará dedicado a los más pequeños

El vencedor se llevará un lote de juguetes valorado en 3.000 euros. Además, Santiago Segura también intentará demostrar que él también puede ser un ‘increíble’ y se someterá a un reto relacionado con el mundo del cine.



Mario Cuéllar (10 años). Se sabe todas las estaciones de Metro y autobús de Madrid. El reto consiste en darle dos estaciones cualquiera de las 300 que tiene el Metro de Madrid. Él tiene que ser capaz de indicar el recorrido y los trasbordos necesarios para ese trayecto. Tendrá que hacerlo bien cinco veces si quiere convertirse en increíble.



Michael Andreas. Sólo tiene 11 años y es un auténtico prodigio al piano. Descendiente directo del compositor húngaro Franz Listz, lleva en los genes el talento musical y es capaz de tocar complicadas composiciones incluso con los ojos cerrados. En este especial de INCREÍBLES, Michael escuchará tres conocidas canciones a las que se han añadido notas ocultas que no pertenecen a la melodía original. Él tiene que averiguar qué notas son y a continuación, tocar correctamente la canción al piano.



Alejandro Funes (8 años). Conoce de memoria todos los datos de las 500 cartas del popular juego de Invizimals. Para demostrarlo tendrá que acertar los datos de cinco cartas elegidas al azar. En cada una de ellas tiene que decir el nombre, el tipo de Invizimal, el número de estrellas, la fuerza de ataque y la fuerza de defensa.



David Herreros. David destaca por su gran sentido de la orientación y su prodigiosa memoria. En su desafío tendrá que encontrar la salida de un gran laberinto por tres caminos distintos. Tendrá dos minutos y medio para memorizar y reproducir correctamente los tres recorridos distintos, cada uno de un color, que seleccionarán los colaboradores.



Marta Lisson (9 años) Esta niña canaria es la quinta campeona mundial de cálculo mental rápido. Las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones no tienen secretos para ella. En el plató de INCREÍBLES le espera una abarrotada tienda de golosinas, cada una con su precio. Tendrá que calcular el coste total de todas las chuches que llenan la tienda antes de que termine el tiempo.



Daniel Estévez (8 años). Daniel es un niño muy inteligente al que le encanta conocer curiosidades del mundo. En INCREÍBLES va a jugar con un dominó gigante que en lugar de tener puntos, tiene imágenes representativas de más de 50 países, con datos como sus monumentos, su moneda, sus paisajes... A partir de una ficha cualquiera tendrá que unir las piezas del dominó identificando a qué país corresponde cada imagen.



Javier Aparicio (9 años). A muchos niños les encanta tener un código secreto para hablar y que los demás no les entiendan. Javier ha inventado su propia forma de hablar, que consiste en decir las palabras y las frases del revés. Es un auténtico experto y no necesita pensar para leer cualquier frase empezando por el final a toda velocidad. En INCREÍBLES tendrá 6 fichas con una frase, que deberá leer al revés. Grabaremos su voz y le daremos la vuelta para comprobar si lo ha hecho correctamente.



Santiago Segura asegura saber quién es el protagonista de más de 10.000 películas de toda la historia del cine mundial. Para superar la prueba, tendrá que identificar correctamente al protagonista de cinco películas elegidas aleatoriamente.