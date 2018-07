House conoce a su suegra en Cuatro

Tras el final de 'Spartacus', 'House' regresa esta noche al prime time de Cuatro con su séptima temporada. Y vuelve quizás con su 'caso' más difícil: convivir con su suegra, interpretada por la actriz Candice Bergen.



'House', que regresa a la cadena tras la interrupción del rodaje por el ajuste del calendario de producción en EEUU. En los nuevos capítulos, el doctor House además de intentar asumir que Cuddy tiene una hija pequeña, deberá conocer a su suegra, que encarna la actriz Candice Bergen ('Boston Legal'). Ambos tendrán una relación de lo más tirante debido a sus fuertes personalidades, por lo que Cuddy se verá obligada a intervenir en más de una ocasión.



Pero ésta no será la única novedad. Los nuevos capítulos llegarán cargados de cambios personales para el resto del equipo médico de 'House'. Taub y Wilson decidirán poner fin a sus respectivas relaciones sentimentales y en este sentido, el doctor House intentará que su amigo oncólogo no caiga en una depresión por su ruptura con Sam y no dejará de buscarle inesperados planes.



Chase, por su parte, pretenderá olvidar por completo su matrimonio con Cameron y comienza a salir con chicas jóvenes, en ocasiones, muy jóvenes. Foreman afianzará su relación con Taub y seguirá añorando a Trece. Y ésta última regresará al Princeton Plainsboro, tras unos meses desaparecida, con importantes novedades.