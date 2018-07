Harry impone su ley

Harriet Korn (Kathy Bates) no cree que las cosas ocurran por una razón concreta. Pero en realidad es así. Después de ser despedida fulminantemente de un trabajo que hace tiempo que no le motiva, se enfrenta a un giro radical en su vida: cómo pasar de ser una prestigiosa abogada especializada en patentes a comenzar su carrera de cero. En ese mismo momento, su mundo colisiona, literalmente, con Malcolm Davies (Amil Ameen), un joven estudiante que la necesita para que le ayude en un juicio y que terminará trabajando para ella.



Tan pronto como encuentra un local para el bufete que va a crear de cero, una tienda de zapatos abandonada en un barrio conflictivo, Harriet vuelve a volar por los aires, de nuevo textualmente, cuando el flamante BMW de un joven y brillante abogado, Adam Branch (Nate Corddry) se la lleva por delante.



Motivado por la forma seria y responsable que tiene Harriet de entender la ley, Adam deja su prometedora carrera para sumarse a su proyecto. También la ex secretaria de Harriet, Jenna (Brittany Snow), se apunta al nuevo despacho, también seducida por los pares de zapatos de lujo que todavía sobreviven en la tienda que ahora les servirá de cuartel general.