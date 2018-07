Galba utiliza a la hija de Viriato como moneda de cambio

Esta noche, en prime time, Antena 3 emite un nuevo episodio de Hispania, la serie protagonizada por Roberto Enríquez y Lluis Homar. Esta segunda temporada esta marcada por los conflictos entre los dos pueblos, por mentiras, engaños, regresos inesperados y la llegada de alguien que hace mucho tiempo que no pisaba Caura; Aldara, la hermana de Paulo a la que no ve desde que era un niño.



"ALTEA"

En el episodio de esta semana, con la llegada de Galba al campamento, Claudia y Marco se esfuerzan para que todo vuelva a ser como antes. Evitar que Galba descubra su relación se convierte en una prioridad para Claudia. Pero enterrar un secreto así puede ser mucho más difícil y arriesgado de lo que espera...



Ajeno a esto, Galba, ya recuperado y con su hijo Fabio a su lado, pretende acabar de una vez por todas con Viriato. Para ello solo tiene que utilizar a Altea… aunque no todos en el campamento están dispuestos a que sea así.



La aparición de Galba también revoluciona la vida en Caura. Con la noticia de que Altea sigue viva, Viriato se ve forzado a contar lo sucedido en Roma y a tomar una decisión que podría romper su amistad con Darío para siempre. Darío, por su parte, sigue adelante con su unión con Navia. Pero un desliz con Stena puede poner todo en peligro… y puede tener consecuencias mortales.